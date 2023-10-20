Стартовая решетка Гран При США
Под пятничным техасским солнцем участники Ф1 разыграли позиции на старте главной воскресной гонки. Вот какой получилась расстановка
|
1
|
Шарль Леклер
|
2
|
Ландо Норрис
|
3
|
Льюис Хэмилтон
|
4
|
Карлос Сайнс
|
5
|
Джордж Расселл
|
6
|
Макс Ферстаппен
|
7
|
Пьер Гасли
|
8
|
Эстебан Окон
|
9
|
Серхио Перес
|
10
|
Оскар Пиастри
McLaren
|
11
|
Юки Цунода
|
12
|
Чжоу Гуаньюй
|
13
|
Валттери Боттас
|
14
|
Кевин Магнуссен
|
15
|
Даниэль Риккардо
|
16
|
Нико Хюлькенберг
Haas
|
17
|
Фернандо Алонсо
|
18
|
Александр Элбон
|
19
|
Лэнс Стролл
|
20
|
Логан Сарджент
Стартовая решетка спринта Гран При США
Стартовая решетка спринта Гран При США Стартовая решетка спринта Гран При США
Гран При США: дуэли в квалификациях
Гран При США: дуэли в квалификациях Гран При США: дуэли в квалификациях
У Aston Martin с 2024 года сменится титульный спонсор
У Aston Martin с 2024 года сменится титульный спонсор У Aston Martin с 2024 года сменится титульный спонсор
Норрис: Удивительно, но мы едва не завоевали поул
Норрис: Удивительно, но мы едва не завоевали поул Норрис: Удивительно, но мы едва не завоевали поул
Пиастри предсказал снижение темпа McLaren в Остине
Пиастри предсказал снижение темпа McLaren в Остине Пиастри предсказал снижение темпа McLaren в Остине
«У меня было так с Льюисом». Росберг объяснил сложность положения Переса
«У меня было так с Льюисом». Росберг объяснил сложность положения Переса «У меня было так с Льюисом». Росберг объяснил сложность положения Переса
Самое важное:
Мнение: почему мы пока не видели реальной скорости Ферстаппена в Остине
Мнение: почему мы пока не видели реальной скорости Ферстаппена в Остине Мнение: почему мы пока не видели реальной скорости Ферстаппена в Остине
Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера
Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера
Леклер пообещал атаковать Ферстаппена в первом повороте спринта
Леклер пообещал атаковать Ферстаппена в первом повороте спринта Леклер пообещал атаковать Ферстаппена в первом повороте спринта
Стартовая решетка спринта Гран При США
Стартовая решетка спринта Гран При США Стартовая решетка спринта Гран При США
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.