Формула 1 Гран При США
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Стартовая решетка Гран При США

Под пятничным техасским солнцем участники Ф1 разыграли позиции на старте главной воскресной гонки. Вот какой получилась расстановка

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Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23
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1

  Шарль Леклер
Ferrari

2

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
McLaren

3

 Льюис Хэмилтон
Mercedes

 

 

 

 

4

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
Ferrari

5

 Джордж Расселл
Mercedes

6

 

 

 

 

 

Netherlands Макс Ферстаппен
Red Bull

7

 

  Пьер Гасли
Alpine

 

 

8

 

 

 

 

  Эстебан Окон
Alpine

9

 Серхио Перес
Red Bull

 

 

10

 

 

 

 

 

 Оскар Пиастри

McLaren

11

 Юки Цунода
AlphaTauri

 

12

 

 

 


 

 Чжоу Гуаньюй
Alfa Romeo

13

  Валттери Боттас
Alfa Romeo

14

 

 

 

 

 

 Кевин Магнуссен
Haas

15

 

Даниэль Риккардо
AlphaTauri

 

 

16

 

 

 

 

 

  Нико Хюлькенберг

Haas

17

 

  Фернандо Алонсо
Aston Martin

 

18

 

 


 

 

 Александр Элбон
Williams

19

  Лэнс Стролл
Aston Martin

20

 

 

 

 

 

 

 

United States Логан Сарджент
Williams

 

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