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Формула 1 / Гран При США Результаты

Стартовая решетка Гран При США

Четверо гонщиков получили штрафы за замену элементов силовых установок

Стартовая решетка Гран При США
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1

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

3

 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

5

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

7

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

  Александр Элбон
(Williams)

9

 

  Серхио Перес
(Red Bull)
*Пилот стал четвертым, но

потерял пять позиций за
замену мотора

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

11

 

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Шарль Леклер
(Ferrari)

*Пилот стал вторым и

потерял десять позиций

за замену мотора и турбины

13

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Alpine)

*Пилот показал девятый результат и

потерял пять позиций за
замену мотора

15

  Кевин Магнуссен
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

17

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

  Мик Шумахер
(Haas)

19

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)

*Пилот стал 14-м, но

потерял пять позиций за
замену мотора

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

  Николя Латифи
(Williams)
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