Стартовая решетка Гран При США
Четверо гонщиков получили штрафы за замену элементов силовых установок
|
1
|
Карлос Сайнс
|
2
|
Макс Ферстаппен
|
3
|
Льюис Хэмилтон
|
4
|
Джордж Расселл
|
5
|
Лэнс Стролл
|
6
|
Ландо Норрис
|
7
|
Валттери Боттас
|
8
|
Александр Элбон
|
9
|
Серхио Перес
потерял пять позиций за
|
10
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
11
|
Пьер Гасли
|
12
|
Шарль Леклер
*Пилот стал вторым и
потерял десять позиций
за замену мотора и турбины
|
13
|
Юки Цунода
|
14
|
Фернандо Алонсо
*Пилот показал девятый результат и
потерял пять позиций за
|
15
|
Кевин Магнуссен
|
16
|
Даниэль Риккардо
|
17
|
Эстебан Окон
|
18
|
Мик Шумахер
|
19
|
Гуаньюй Чжоу
*Пилот стал 14-м, но
потерял пять позиций за
|
20
|
Николя Латифи
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