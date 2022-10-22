Стартовая решетка Гран При США

1 Карлос Сайнс

(Ferrari) 2 Макс Ферстаппен

(Red Bull)

3 Льюис Хэмилтон

(Mercedes) 4 Джордж Расселл

(Mercedes)

5 Лэнс Стролл

(Aston Martin) 6 Ландо Норрис

(McLaren)

7 Валттери Боттас

(Alfa Romeo) 8

Александр Элбон

(Williams)

9 Серхио Перес

(Red Bull)

*Пилот стал четвертым, но потерял пять позиций за

замену мотора 10 Себастьян Феттель (Aston Martin)

11 Пьер Гасли

(AlphaTauri) 12

Шарль Леклер

(Ferrari) *Пилот стал вторым и потерял десять позиций за замену мотора и турбины

13 Юки Цунода

(AlphaTauri) 14 Фернандо Алонсо

(Alpine) *Пилот показал девятый результат и потерял пять позиций за

замену мотора

15 Кевин Магнуссен

(Haas) 16 Даниэль Риккардо

(McLaren)

17 Эстебан Окон

(Alpine) 18

Мик Шумахер

(Haas)