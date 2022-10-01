Стартовая решетка Гран При Сингапура
Серхио Перес впервые стартует с первого ряда
|
1
|
Шарль Леклер
|
2
|
Серхио Перес
|
3
|
Льюис Хэмилтон
|
4
|
Карлос Сайнс
|
5
|
Фернандо Алонсо
|
6
|
Ландо Норрис
|
7
|
Пьер Гасли
|
8
|
Макс Ферстаппен
|
9
|
Кевин Магнуссен
|
10
|
Юки Цунода
|
11
|
Лэнс Стролл
|
12
|
Мик Шумахер
|
13
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
14
|
Гуаньюй Чжоу
|
15
|
Валттери Боттас
|
16
|
Даниэль Риккардо
|
17
|
Эстебан Окон
|
18
|
Александр Элбон
|
19
|
Николя Латифи
|
|
Джордж Расселл
Стартует с пит-лейна после
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