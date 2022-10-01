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Формула 1 / Гран При Сингапура Результаты

Стартовая решетка Гран При Сингапура

Серхио Перес впервые стартует с первого ряда

Автор:
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Стартовая решетка Гран При Сингапура
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1

  Шарль Леклер
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

3

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

5

  Фернандо Алонсо
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

7

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

9

  Кевин Магнуссен
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

11

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

  Мик Шумахер
(Haas)

13

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)

15

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

17

  Эстебан Окон
(Alpine)

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

 

  Александр Элбон
(Williams)

 

19

 

  Николя Латифи
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

 

Стартует с пит-лейна после

замены мотора
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