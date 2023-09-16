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Формула 1 / Гран При Сингапура Статистика

Стартовая решетка Гран При Сингапура

Борьба за поул на городской трассе принесла очень странные результаты. Вот какие стартовые позиции займут пилоты в воскресенье

Шарль Леклер, Ferrari SF-23
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1

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 Джордж Расселл
(Mercedes)

3

  Шарль Леклер
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

5

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 Кевин Магнуссен
(Haas)

7

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

9

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

New Zealand Лиам Лоусон
(AlphaTauri)

11

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

13

 Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 Александр Элбон
(Williams)

15

 

 Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

17

 

 Оскар Пиастри

(McLaren) 

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

 

United States Логан Сарджент
(Williams)

19

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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