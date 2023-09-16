Стартовая решетка Гран При Сингапура

Норрис и Расселл на финальном круге гонки задели одну и то же стену. Но Ландо повезло

F1 Формула 1 Гран При Сингапура

Норрис и Расселл на финальном круге гонки задели одну и то же стену. Но Ландо повезло Норрис и Расселл на финальном круге гонки задели одну и то же стену. Но Ландо повезло