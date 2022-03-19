Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии

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На трассе в Джидде состоялась квалификация Гран При Саудовской Аравии. Ее фаворитами выглядели пилоты Ferrari, однако в итоге свой первый поул завоевал Серхио Перес (установив при этом рекорд по количеству Гран При, проведенных до первой победы в квалификации).

В ближайшее время результаты квалификации могут быть изменены. Во втором сегменте Даниэль Риккардо заблокировал Эстебана Окона – и действия, аналогичные совершенным австралийцем, обычно приводят к штрафу в виде потери позиций на старте. Ранее, по ходу первого сегмента, Кевин Магнуссен выехал из боксов перед приближавшимся болидом Риккардо – и судьи заподозрили, что механики Haas не обеспечили безопасность выезда своего пилота из боксов.

* напоминаем, что в этом году все пилоты могут стартовать на любом типе шин (и принимают решение непосредственно перед стартом) – поэтому, в отличие от прошлых лет, в таблице не указываются составы, на которых должны начать гонку пилоты из первой десятки.

1 Серхио Перес

(Red Bull)



2 Шарль Леклер

(Ferrari) 3 Карлос Сайнс

(Ferrari)





4

Макс Ферстаппен

(Red Bull) 5 Эстебан Окон

(Alpine)



6 Джордж Расселл

(Mercedes) 7 Фернандо Алонсо

(Alpine)



8

Валттери Боттас

(Alfa Romeo) 9 Пьер Гасли

(AlphaTauri)



10

Кевин Магнуссен

(Haas) 11 Ландо Норрис

(McLaren)





12

Даниэль Риккардо

(McLaren) 13 Гуанью Чжоу

(Alfa Romeo)





14

Мик Шумахер

(Haas) 15 Лэнс Стролл

(Aston Martin) 16

Льюис Хэмилтон

(Mercedes) 17 Александр Элбон

(Williams)



18

Нико Хюлькенберг

(Aston Martin) 19 Николя Латифи

(Williams)



20

Юки Цунода

(AlphaTauri)