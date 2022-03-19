Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии
Квалификация принесла немало сюрпризов – начиная с поула Серхио Переса и заканчивая 16-м местом Льюиса Хэмилтона
На трассе в Джидде состоялась квалификация Гран При Саудовской Аравии. Ее фаворитами выглядели пилоты Ferrari, однако в итоге свой первый поул завоевал Серхио Перес (установив при этом рекорд по количеству Гран При, проведенных до первой победы в квалификации).
В ближайшее время результаты квалификации могут быть изменены. Во втором сегменте Даниэль Риккардо заблокировал Эстебана Окона – и действия, аналогичные совершенным австралийцем, обычно приводят к штрафу в виде потери позиций на старте. Ранее, по ходу первого сегмента, Кевин Магнуссен выехал из боксов перед приближавшимся болидом Риккардо – и судьи заподозрили, что механики Haas не обеспечили безопасность выезда своего пилота из боксов.
* напоминаем, что в этом году все пилоты могут стартовать на любом типе шин (и принимают решение непосредственно перед стартом) – поэтому, в отличие от прошлых лет, в таблице не указываются составы, на которых должны начать гонку пилоты из первой десятки.
|
1
|
Серхио Перес
|
2
|
Шарль Леклер
|
3
|
Карлос Сайнс
|
4
|
Макс Ферстаппен
|
5
|
Эстебан Окон
|
6
|
Джордж Расселл
|
7
|
Фернандо Алонсо
|
8
|
Валттери Боттас
|
9
|
Пьер Гасли
|
10
|
Кевин Магнуссен
|
11
|
Ландо Норрис
|
12
|
Даниэль Риккардо
|
13
|
Гуанью Чжоу
|
14
|
Мик Шумахер
|
15
|
Лэнс Стролл
|
16
|
Льюис Хэмилтон
|
17
|
Александр Элбон
|
18
|
Нико Хюлькенберг
|
19
|
Николя Латифи
|
20
|
Юки Цунода
Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях
Хэмилтон: Автомобиль вел себя кошмарно