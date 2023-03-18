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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Статистика

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии

Вот в каком порядке участники Формулы 1 начнут вторую гонку нового сезона после квалификационного триллера

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии
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1

  Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

3

  Джордж Расселл
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

5

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

7

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

  Оскар Пиастри

(McLaren)

9

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)

11

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Шарль Леклер
(Ferrari) 

*потерял десять позиций

за замену компонентов

силовой установки

13

  Кевин Магнуссен
(Haas)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

15

 

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

17

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

 

Netherlands  Ник де Врис
(AlphaTauri)

19

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

United States Логан Сарджент
(Williams)
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