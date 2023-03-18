Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии

Алонсо: В гонке темп Aston будет лучше, чем в квалификации

Формула 1 Гран При Саудовской Аравии

Алонсо: В гонке темп Aston будет лучше, чем в квалификации Алонсо: В гонке темп Aston будет лучше, чем в квалификации