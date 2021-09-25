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Стартовая решетка Гран При России

В таком порядке пилоты выйдут на старт гонки в Сочи

Стартовая решетка Гран При России

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Квалификация Гран При России прошла на подсыхающей трассе, где все команды использовали во втором сегменте промежуточную резину. Поэтому в гонке пилоты вольны стартовать на любых шинах.

 

1

 

 Ландо Норрис

(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Карлос Санйс

(Ferrari)

 

 

3

 

Джордж Расселл

(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Льюис Хэмилтон

(Mercedes)

 

5

 

Australia Даниэль Риккардо

(McLaren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 

 Фернандо Алонсо

(Alpine)

 

 

 

7

 

Валттери Боттас

(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Лэнс Стролл

(Aston Martin)

Стартует на шинах Soft

 

 

 

9

 

 

Mexico Серхио Перес

(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 Эстебан Окон

(Alpine)

 

11

 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 

 Пьер Гасли

(AlphaTauri)

 

13

 

Japan Юки Цунода

(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 

15

 

 

Germany Мик Шумахер

(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 

Italy Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 

17

 

 

 

Russian Federation Никита Мазепин

(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Николя Латифи

(Williams)

* пилот показал 14-й результат,
но оштрафован за
внеплановую замену

элементов силовой установки

 

19

 

Monaco Шарль Леклер

(Ferrari)

* пилот показал 15-й результат,
но оштрафован за
внеплановую замену

элементов силовой установки

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 
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