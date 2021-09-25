Стартовая решетка Гран При России
В таком порядке пилоты выйдут на старт гонки в Сочи
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Квалификация Гран При России прошла на подсыхающей трассе, где все команды использовали во втором сегменте промежуточную резину. Поэтому в гонке пилоты вольны стартовать на любых шинах.
|
1
|
Ландо Норрис
(McLaren)
|
2
|
Карлос Санйс
(Ferrari)
|
3
|
Джордж Расселл
(Williams)
|
4
|
Льюис Хэмилтон
(Mercedes)
|
5
|
Даниэль Риккардо
(McLaren)
|
6
|
Фернандо Алонсо
(Alpine)
|
7
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
|
8
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
Стартует на шинах Soft
|
9
|
Серхио Перес
(Red Bull)
|
10
|
Эстебан Окон
(Alpine)
|
11
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
12
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
|
13
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
|
14
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|
15
|
Мик Шумахер
(Haas)
|
16
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|
17
|
Никита Мазепин
(Haas)
|
18
|
Николя Латифи
(Williams)
* пилот показал 14-й результат,
элементов силовой установки
|
19
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
* пилот показал 15-й результат,
элементов силовой установки
|
20
|
Макс Ферстаппен
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