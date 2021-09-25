Стартовая решетка Гран При России

Квалификация Гран При России прошла на подсыхающей трассе, где все команды использовали во втором сегменте промежуточную резину. Поэтому в гонке пилоты вольны стартовать на любых шинах.

1 Ландо Норрис (McLaren) 2

Карлос Санйс (Ferrari) 3 Джордж Расселл (Williams) 4

Льюис Хэмилтон (Mercedes) 5 Даниэль Риккардо (McLaren) 6



Фернандо Алонсо

(Alpine) 7 Валттери Боттас (Mercedes) 8 Лэнс Стролл (Aston Martin) Стартует на шинах Soft 9 Серхио Перес

(Red Bull) 10 Эстебан Окон (Alpine) 11 Себастьян Феттель (Aston Martin) 12

Пьер Гасли (AlphaTauri) 13 Юки Цунода (AlphaTauri) 14



Кими Райкконен (Alfa Romeo) 15 Мик Шумахер

(Haas) 16

Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 17 Никита Мазепин (Haas) 18



Николя Латифи (Williams) * пилот показал 14-й результат,

но оштрафован за

внеплановую замену элементов силовой установки 19 Шарль Леклер

(Ferrari) * пилот показал 15-й результат,

но оштрафован за

внеплановую замену элементов силовой установки 20

Макс Ферстаппен

(Red Bull)