Стартовая решетка Гран При Нидерландов
Вот какие стартовые позиции займут пилоты на старте в Зандфорте после яркой квалификации на сыром асфальте
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Ландо Норрис
|
3
|
Джордж Расселл
|
4
|
Александр Элбон
|
5
|
Фернандо Алонсо
|
6
|
Карлос Сайнс
|
7
|
Серхио Перес
|
8
|
Оскар Пиастри
(McLaren)
|
9
|
Шарль Леклер
|
10
|
Логан Сарджент
|
11
|
Лэнс Стролл
|
12
|
Пьер Гасли
|
13
|
Льюис Хэмилтон
|
14
|
Нико Хюлькенберг
(Haas)
|
15
|
Чжоу Гуаньюй
|
16
|
Эстебан Окон
|
17
|
Юки Цунода
*гонщик показал 14-е время,
но получил штраф за
|
18
|
Валттери Боттас
|
19
|
Лиам Лоусон
|
18
|
Кевин Магнуссен
*гонщик показал 18-е время,
стартует с пит-лейна после
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коробки передач
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