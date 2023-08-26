Предыдущая / Когда можно ожидать возвращения Риккардо в Ф1? Хорнер рассказал Следующая / Макс выиграл квалификацию в Зандфорте после двух аварий
Формула 1 / Гран При Нидерландов Статистика

Стартовая решетка Гран При Нидерландов

Вот какие стартовые позиции займут пилоты на старте в Зандфорте после яркой квалификации на сыром асфальте

Эстебан Окон, Alpine A523, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19
Читайте также:

1

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

3

 Джордж Расселл
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 Александр Элбон
(Williams)

5

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

7

 Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Оскар Пиастри

(McLaren) 

9

  Шарль Леклер
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

United States Логан Сарджент
(Williams)

11

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

13

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)

15

 

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

17

 Юки Цунода
(AlphaTauri)

*гонщик показал 14-е время,

но получил штраф за

создание помехи

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

19

 

New Zealand Лиам Лоусон
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 Кевин Магнуссен
(Haas)

*гонщик показал 18-е время,

стартует с пит-лейна после

установки нового мотора и

коробки передач
Поделились
Комментарии

Когда можно ожидать возвращения Риккардо в Ф1? Хорнер рассказал

Макс выиграл квалификацию в Зандфорте после двух аварий
Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома

Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома

Формула 1
Гран При Нидерландов

Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов

Формула 1
Гран При Нидерландов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов

Технический брифинг: в Aston Martin сломали новую деталь и отказались от нее

Технический брифинг: в Aston Martin сломали новую деталь и отказались от нее

Формула 1
Гран При Нидерландов

Технический брифинг: в Aston Martin сломали новую деталь и отказались от нее Технический брифинг: в Aston Martin сломали новую деталь и отказались от нее

McLaren Больше от
McLaren
Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Нидерландов

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях

Норрис: Я еще никогда не проезжал так плохо вторую половину круга

Норрис: Я еще никогда не проезжал так плохо вторую половину круга

Формула 1
Гран При Нидерландов

Норрис: Я еще никогда не проезжал так плохо вторую половину круга Норрис: Я еще никогда не проезжал так плохо вторую половину круга

Технический брифинг: McLaren привезла в Зандфорт странное крыло

Технический брифинг: McLaren привезла в Зандфорт странное крыло

Формула 1
Гран При Нидерландов

Технический брифинг: McLaren привезла в Зандфорт странное крыло Технический брифинг: McLaren привезла в Зандфорт странное крыло

Самое важное:

Перес объяснил, почему так сильно проигрывал Максу на промежуточных шинах

Перес объяснил, почему так сильно проигрывал Максу на промежуточных шинах

F1 Формула 1
Гран При Нидерландов

Перес объяснил, почему так сильно проигрывал Максу на промежуточных шинах Перес объяснил, почему так сильно проигрывал Максу на промежуточных шинах

Льюис: Если бы я стартовал не 13-м, то бился бы с Ферстаппеном

Льюис: Если бы я стартовал не 13-м, то бился бы с Ферстаппеном

F1 Формула 1
Гран При Нидерландов

Льюис: Если бы я стартовал не 13-м, то бился бы с Ферстаппеном Льюис: Если бы я стартовал не 13-м, то бился бы с Ферстаппеном

Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома

Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома

F1 Формула 1
Гран При Нидерландов

Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов

F1 Формула 1
Гран При Нидерландов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.