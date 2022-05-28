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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Стартовая решетка Гран При Монако

Пилоты Ferrari показали превосходство в скорости, Red Bull не смогли улучшить из-за вылета Сайнса

Стартовая решетка Гран При Монако
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1

  Шарль Леклер
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

3

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

5

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

7

  Фернандо Алонсо
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

9

Себастьян Феттель

(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

11

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

 

13

  Кевин Магнуссен
(Haas)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

15

  Мик Шумахер
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Александр Элбон
(Williams)

17

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

19

  Николя Латифи
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 Чжоу Гуанью
(Alfa Romeo)
 
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