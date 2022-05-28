Стартовая решетка Гран При Монако
Пилоты Ferrari показали превосходство в скорости, Red Bull не смогли улучшить из-за вылета Сайнса
|
1
|
Шарль Леклер
|
2
|
Карлос Сайнс
|
3
|
Серхио Перес
|
4
|
Макс Ферстаппен
|
5
|
Ландо Норрис
|
6
|
Джордж Расселл
|
7
|
Фернандо Алонсо
|
8
|
Льюис Хэмилтон
|
9
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
10
|
Эстебан Окон
|
11
|
Юки Цунода
|
12
|
Валттери Боттас
|
13
|
Кевин Магнуссен
|
14
|
Даниэль Риккардо
|
15
|
Мик Шумахер
|
16
|
Александр Элбон
|
17
|
Пьер Гасли
|
18
|
Лэнс Стролл
|
19
|
Николя Латифи
|
20
|
Чжоу Гуанью
Леклер второй год подряд завоевал поул в Монако. Вновь с красным флагом
Леклер: Я ехал на пределе