Стартовая решетка Гран При Монако
Вот какой будет расстановка пилотов на старте гонки, в которой, как считается, практически невозможно обгонять
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Фернандо Алонсо
|
3
|
Эстебан Окон
|
4
|
Карлос Сайнс
|
5
|
Льюис Хэмилтон
|
6
|
Шарль Леклер
*пилота переставили на три
позиции за блокировку
|
7
|
Пьер Гасли
|
8
|
Джордж Расселл
|
9
|
Юки Цунода
|
10
|
Ландо Норрис
|
11
|
Оскар Пиастри
(McLaren)
|
12
|
Ник де Врис
|
13
|
Александр Элбон
|
14
|
Лэнс Стролл
|
15
|
Валттери Боттас
|
16
|
Логан Сарджент
|
17
|
Кевин Магнуссен
|
18
|
Нико Хюлькенберг
(Haas)
|
19
|
Чжоу Гуаньюй
|
20
|
Серхио Перес
Ферстаппен выиграл квалификацию в Монако, Перес разбил машину
Видео: стартовая решетка Гран При Монако
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