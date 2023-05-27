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Формула 1 / Гран При Монако Статистика

Стартовая решетка Гран При Монако

Вот какой будет расстановка пилотов на старте гонки, в которой, как считается, практически невозможно обгонять

Валттери Боттас, Alfa Romeo C43
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1

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

3

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

5

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Шарль Леклер
(Ferrari) 

*пилота переставили на три

позиции за блокировку

7

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

9

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

11

 

  Оскар Пиастри

(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Netherlands  Ник де Врис
(AlphaTauri)

13

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

15

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

United States Логан Сарджент
(Williams)

17

  Кевин Магнуссен
(Haas) 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)

19

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

  Серхио Перес
(Red Bull)
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Ферстаппен выиграл квалификацию в Монако, Перес разбил машину

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