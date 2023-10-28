Стартовая решетка Гран При Мексики

Норрис: В Остине мы упустили последний в этом сезоне шанс выиграть Гран При

Формула 1 Гран При США

Норрис: В Остине мы упустили последний в этом сезоне шанс выиграть Гран При Норрис: В Остине мы упустили последний в этом сезоне шанс выиграть Гран При