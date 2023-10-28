Формула 1 Гран При Мексики
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Стартовая решетка Гран При Мексики

Такой расстановки пилотов на стартовом поле трассы братьев Родригес точно не ждал никто

Опубликованная
Тренировка старта: Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Кевин Магнуссен, Haas VF-23
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1

  Шарль Леклер
Ferrari

2

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
Ferrari

3

 Льюис Хэмилтон
Mercedes

4

 

 

 

 

Даниэль Риккардо
AlphaTauri

5

 Серхио Перес
Red Bull

6

 

 

 

 

 

Netherlands Макс Ферстаппен
Red Bull

7

 

 Оскар Пиастри

McLaren

 

 

8

 

 

 

 

 Джордж Расселл
Mercedes

9

  Валттери Боттас
Alfa Romeo

 

 

10

 

 

 

 

 Чжоу Гуаньюй
Alfa Romeo

11

 

  Пьер Гасли
Alpine

 

 

12

 

 

 

 

 

  Нико Хюлькенберг

Haas

13

 

  Фернандо Алонсо
Aston Martin

 

 

 

14

 

 

 

 

 Александр Элбон
Williams

15

 

  Эстебан Окон
Alpine

 

 

 

16

 

 

 

 

 Кевин Магнуссен
Haas

17

  Лэнс Стролл
Aston Martin

 

18

 

 


 

 

  Ландо Норрис
McLaren

19

 Юки Цунода
AlphaTauri

*пилот показал в 

квалификации 15-е время,
оштрафован за замену мотора

20

 

 

 

 

 

 

United States Логан Сарджент
Williams

 

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