Стартовая решетка Гран При Мексики
Только Макс Ферстаппен смог превзойти пилотов Mercedes
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Джордж Расселл
|
3
|
Льюис Хэмилтон
|
4
|
Серхио Перес
|
5
|
Карлос Сайнс
|
6
|
Валттери Боттас
|
7
|
Шарль Леклер
|
8
|
Ландо Норрис
|
9
|
Фернандо Алонсо
|
10
|
Эстебан Окон
|
11
|
Даниэль Риккардо
|
12
|
Гуаньюй Чжоу
|
13
|
Юки Цунода
|
14
|
Пьер Гасли
|
15
|
Мик Шумахер
|
16
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
17
|
Александр Элбон
|
18
|
Николя Латифи
|
19
|
Кевин Магнуссен
|
20
|
Лэнс Стролл
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