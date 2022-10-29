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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Стартовая решетка Гран При Мексики

Только Макс Ферстаппен смог превзойти пилотов Mercedes

Автор:
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Стартовая решетка Гран При Мексики
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1

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

3

 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

5

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

7

 

 

  Шарль Леклер
(Ferrari)

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Ландо Норрис
(McLaren)

9

  

  Фернандо Алонсо
(Alpine)

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

11

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)

13

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

15

 

  Мик Шумахер
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 

17

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

  Николя Латифи
(Williams

 

19

  Кевин Магнуссен
(Haas)
*Пилот потерял пять позиций
За замену силовой установки

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin) 

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