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Формула 1 / Гран При Майами Результаты

Стартовая решетка Гран При Майами

В Mercedes все же не смогли победить козление, Хэмилтон уступил Ferrari, Red Bull и Боттасу

Стартовая решетка Гран При Майами
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Макс Ферстаппен ошибся на последнем быстром круге в квалификации и не смог улучшить, чтобы перебить время двух пилотов Ferrari.
 
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  Шарль Леклер
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

3

 

  Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 


  Серхио Перес
(Red Bull)  

5

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

7

 

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

 



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Ландо Норрис
(McLaren)

9

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

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  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

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  Фернандо Алонсо
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

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(Mercedes)

13

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

15

  Мик Шумахер
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Кевин Магнуссен
(Haas)

17

  Гуанью Чжоу
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Александр Элбон
(Williams)

19

  Николя Латифи
(Williams)

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Эстебан Окон
(Alpine)
 
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