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Стартовая решетка Гран При Майами

Вот в каком порядке участники Формулы 1 начнут в воскресенье гонку на улицах крупнейшего города Флориды после прерванной досрочно квалификации

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
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СЫЛКА

1

  Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

3

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Кевин Магнуссен
(Haas) 

5

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

7

  Шарль Леклер
(Ferrari) 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

9

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

11

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)

13

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)

15

 

 

Netherlands  Ник де Врис
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

17

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

19

 

  Оскар Пиастри

(McLaren)

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

United States Логан Сарджент
(Williams)
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