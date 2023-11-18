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Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса

Полуночная сессия в крупнейшем городе Невады расставила гонщиков по местам. Вот с каких позиций участники Ф1 начнут предстоящую гонку

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Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Пьер Гасли, Alpine A523, на пит-лейне
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1

  Шарль Леклер
Ferrari

 

 

2

 

 

 

 

 

Netherlands Макс Ферстаппен
Red Bull

3

 Джордж Расселл
Mercedes

 

4

 

 

 

 

 

  Пьер Гасли
Alpine

5

 Александр Элбон
Williams

 

 

6

 

 

 

 

 

United States Логан Сарджент
Williams

7

 

  Валттери Боттас
Alfa Romeo

 

8

 

 

 

 

 Кевин Магнуссен
Haas

9

 

  Фернандо Алонсо
Aston Martin

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 Льюис Хэмилтон
Mercedes

11

 Серхио Перес
Red Bull

 

 

 

12

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
Ferrari

*пилот показал в квалификации
второй результат, но получил
штраф за установку новых компонентов силовой установки

13

 

  Нико Хюлькенберг

Haas

 

 

14

 

 

 

 

Даниэль Риккардо
AlphaTauri

15

 

  Ландо Норрис
McLaren

 

 

16

 

 

 

 

  Эстебан Окон
Alpine

17

 Чжоу Гуаньюй
Alfa Romeo

18

 

 

 

 

 

 Оскар Пиастри

McLaren

19

  Лэнс Стролл
Aston Martin

*пилот показал в квалификации
14-й результат, но получил
штраф за обгон под желтыми
флагами в третьей тренировке

20

 

 

 

 

 

 Юки Цунода
AlphaTauri

 

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