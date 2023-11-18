Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса
Полуночная сессия в крупнейшем городе Невады расставила гонщиков по местам. Вот с каких позиций участники Ф1 начнут предстоящую гонку
|
1
|
Шарль Леклер
|
2
|
Макс Ферстаппен
|
3
|
Джордж Расселл
|
4
|
Пьер Гасли
|
5
|
Александр Элбон
|
6
|
Логан Сарджент
|
7
|
Валттери Боттас
|
8
|
Кевин Магнуссен
|
9
|
Фернандо Алонсо
|
10
|
Льюис Хэмилтон
|
11
|
Серхио Перес
|
12
|
Карлос Сайнс
*пилот показал в квалификации
|
13
|
Нико Хюлькенберг
Haas
|
14
|
Даниэль Риккардо
|
15
|
Ландо Норрис
|
16
|
Эстебан Окон
|
17
|
Чжоу Гуаньюй
|
18
|
Оскар Пиастри
McLaren
|
19
|
Лэнс Стролл
*пилот показал в квалификации
|
20
|
Юки Цунода
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