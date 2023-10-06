Стартовая решетка Гран При Катара

1 Макс Ферстаппен



2 Джордж Расселл 3 Льюис Хэмилтон

4 Фернандо Алонсо 5 Шарль Леклер 6 Оскар Пиастри 7 Пьер Гасли 8 Эстебан Окон 9 Валттери Боттас 10 Ландо Норрис 11 Юки Цунода 12 Карлос Сайнс 13 Серхио Перес 14 Алекс Элбон 15 Нико Хюлькенберг 16 Логан Сарджент 17 Лэнс Стролл 18 Лиам Лоусон 19 Кевин Магнуссен



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Чжоу Гуаньюй

На этом Гран При мы использовали для представления решетки чуть иную графику. Напишите в комментариях, какой вариант вам нравится больше – такой или прежний.