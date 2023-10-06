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Формула 1 / Гран При Катара Статистика

Стартовая решетка Гран При Катара

Вот какие позиции на старте главной воскресной гонки в окрестностях Дохи займут пилоты по итогам прошедшей в пятницу вечером квалификации

Приготовления к старту на решетке Гран При Катара
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1

 Макс Ферстаппен



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 Джордж Расселл

 

3

 Льюис Хэмилтон

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 Фернандо Алонсо

5

 Шарль Леклер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 Оскар Пиастри

7

 Пьер Гасли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 Эстебан Окон

9

  Валттери Боттас

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 Ландо Норрис

11

 Юки Цунода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 Карлос Сайнс

13

 Серхио Перес

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 Алекс Элбон

15

 Нико Хюлькенберг

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

United States Логан Сарджент

17

 

 Лэнс Стролл

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

New Zealand Лиам Лоусон

19

 Кевин Магнуссен

 



 

 

 

 

 

 

 

20

 


 

 

 

 Чжоу Гуаньюй

На этом Гран При мы использовали для представления решетки чуть иную графику. Напишите в комментариях, какой вариант вам нравится больше – такой или прежний

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