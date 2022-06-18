Стартовая решетка Гран При Канады
Вот в каком порядке пилоты начнут воскресную гонку в Монреале
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Фернандо Алонсо
|
3
|
Карлос Сайнс
|
4
|
Льюис Хэмилтон
|
5
|
Кевин Магнуссен
|
6
|
Мик Шумахер
|
7
|
Эстебан Окон
|
8
|
Джордж Расселл
|
9
|
Даниэль Риккардо
|
10
|
Гуаньюй Чжоу
|
11
|
Валттери Боттас
|
12
|
Александр Элбон
|
13
|
Серхио Перес
|
14
|
Ландо Норрис
|
15
|
Пьер Гасли
|
16
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
17
|
Лэнс Стролл
|
18
|
Николя Латифи
|
19
|
Шарль Леклер
*штраф за замену мотора
|
20
|
Юки Цунода
*штраф за замену мотора
Алонсо уступил только Ферстаппену в сырой канадской квалификации
Алонсо пообещал атаковать Макса в первом повороте гонки