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Формула 1 / Гран При Канады Новость

Стартовая решетка Гран При Канады

Вот в каком порядке пилоты начнут воскресную гонку в Монреале

Стартовая решетка Гран При Канады
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1

  Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Alpine)

3

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

5

  Кевин Магнуссен
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Мик Шумахер
(Haas)

7

  Эстебан Окон
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

9

  Даниэль Риккардо
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)

11

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Александр Элбон
(Williams)

13

  Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

15

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

17

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Николя Латифи
(Williams)

19

  Шарль Леклер
(Ferrari)

 

*штраф за замену мотора 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

*штраф за замену мотора
 
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Алонсо уступил только Ферстаппену в сырой канадской квалификации
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