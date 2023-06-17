Предыдущая / Ферстаппен выиграл зрелищную квалификацию в Монреале, Хюлькенберг второй Следующая / Хюлкенберг объяснил, как ему удалось стать вторым в квалификации
Формула 1 / Гран При Канады Статистика

Стартовая решетка Гран При Канады

Вот какие стартовые позиции займут пилоты после безумной дождливой субботы на восьмом этапе сезона Ф1

Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23
Читайте также:

1

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

3

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

5

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)

*пилот показал в квалификации

2-й результат, но получил штраф

за превышение скорости под

красными флагами

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

7

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

  Оскар Пиастри

(McLaren) 

9

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Шарль Леклер
(Ferrari)

11

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

*пилот показал в квалификации

8-й результат, но получил

штраф за блокировку

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Серхио Перес
(Red Bull)

13

  Кевин Магнуссен
(Haas) 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

15

 

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

*пилот показал в квалификации

13-й результат, но получил

штраф за блокировку

17

 

Netherlands  Ник де Врис
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

 

United States Логан Сарджент
(Williams)

19

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

*пилот показал в квалификации

16-й результат, но получил

штраф за блокировку

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)
Поделились
Комментарии

Ферстаппен выиграл зрелищную квалификацию в Монреале, Хюлькенберг второй

Хюлкенберг объяснил, как ему удалось стать вторым в квалификации
Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

Формула 1
Гран При Канады

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

«Четырех секунд не хватило». Алонсо назвал квалификацию неудачной

«Четырех секунд не хватило». Алонсо назвал квалификацию неудачной

Формула 1
Гран При Канады

«Четырех секунд не хватило». Алонсо назвал квалификацию неудачной «Четырех секунд не хватило». Алонсо назвал квалификацию неудачной

Гран При Канады: дуэли в квалификациях

Гран При Канады: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Канады

Гран При Канады: дуэли в квалификациях Гран При Канады: дуэли в квалификациях

McLaren Больше от
McLaren
Пиастри о первой разбитой машине Ф1: Я знал, что рано или поздно это случится

Пиастри о первой разбитой машине Ф1: Я знал, что рано или поздно это случится

Формула 1
Гран При Канады

Пиастри о первой разбитой машине Ф1: Я знал, что рано или поздно это случится Пиастри о первой разбитой машине Ф1: Я знал, что рано или поздно это случится

Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1

Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1

Формула 1

Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1 Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1

McLaren во второй раз переделает машину 2023 года

McLaren во второй раз переделает машину 2023 года

Формула 1

McLaren во второй раз переделает машину 2023 года McLaren во второй раз переделает машину 2023 года

Самое важное:

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

F1 Формула 1
Гран При Канады

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

Гран При Канады: пять быстрых выводов

Гран При Канады: пять быстрых выводов

F1 Формула 1
Гран При Канады

Гран При Канады: пять быстрых выводов Гран При Канады: пять быстрых выводов

Ферстаппен победил в Канаде, Алонсо обогнал Хэмилтона

Ферстаппен победил в Канаде, Алонсо обогнал Хэмилтона

F1 Формула 1
Гран При Канады

Ферстаппен победил в Канаде, Алонсо обогнал Хэмилтона Ферстаппен победил в Канаде, Алонсо обогнал Хэмилтона

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Германии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Германии

MGP MotoGP
Гран При Германии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Германии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Германии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.