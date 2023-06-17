Стартовая решетка Гран При Канады
Вот какие стартовые позиции займут пилоты после безумной дождливой субботы на восьмом этапе сезона Ф1
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Фернандо Алонсо
|
3
|
Льюис Хэмилтон
|
4
|
Джордж Расселл
|
5
|
Нико Хюлькенберг
(Haas)
*пилот показал в квалификации
2-й результат, но получил штраф
|
6
|
Эстебан Окон
|
7
|
Ландо Норрис
|
8
|
Оскар Пиастри
(McLaren)
|
9
|
Александр Элбон
|
10
|
Шарль Леклер
|
11
|
Карлос Сайнс
*пилот показал в квалификации
8-й результат, но получил
|
12
|
Серхио Перес
|
13
|
Кевин Магнуссен
|
14
|
Валттери Боттас
|
15
|
Пьер Гасли
|
16
|
Лэнс Стролл
*пилот показал в квалификации
13-й результат, но получил
|
17
|
Ник де Врис
|
18
|
Логан Сарджент
|
19
|
Юки Цунода
*пилот показал в квалификации
16-й результат, но получил
|
20
|
Чжоу Гуаньюй
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