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Формула 1 / Гран При Италии Статистика

Стартовая решетка Гран При Италии

Борьба за поул в Монце получилась невероятно напряженной и принесла весьма неожиданные результаты

Серхио Перес, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes W14
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1

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

3

  Шарль Леклер
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 Джордж Расселл
(Mercedes)

5

 Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 Александр Элбон
(Williams)

 

7

 

 Оскар Пиастри

(McLaren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

9

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

11

 Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

New Zealand Лиам Лоусон
(AlphaTauri)

13

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

15

 

 

United States Логан Сарджент
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)

17

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

19

 Кевин Магнуссен
(Haas)

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)
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