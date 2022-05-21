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Формула 1 / Гран При Испании Результаты

Стартовая решетка Гран При Испании

Макс Ферстаппен не смог улучшить, пожаловавшись в финале квалификации на потерю мощности. Пилоты Mercedes очевидно стали быстрее

Стартовая решетка Гран При Испании
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1

  Шарль Леклер
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Макс Ферстаппен
(Red Bull)

3

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

5

  Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

7

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

 



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Кевин Магнуссен
(Haas)

9

 

  Даниэль Риккардо
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Мик Шумахер
(Haas)

11

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Эстебан Окон
(Alpine)

13

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

15

  Гуанью Чжоу
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

17

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Александр Элбон
(Williams)

 

19

 

  Николя Латифи
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

20

Штраф за замену мотора

 

 


 

  Фернандо Алонсо
(Alpine)
 
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