Стартовая решетка Гран При Испании

Босс Aston: Даже если бы Алонсо сразу поставили промежуточные, он бы не выиграл

Формула 1 Гран При Монако

Босс Aston: Даже если бы Алонсо сразу поставили промежуточные, он бы не выиграл Босс Aston: Даже если бы Алонсо сразу поставили промежуточные, он бы не выиграл