Стартовая решетка Гран При Испании
В этой решетке наверняка произойдут изменения из-за судейских решений, но пока стартовая расстановка пилотов на седьмом этапе выглядит вот так
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Карлос Сайнс
|
3
|
Ландо Норрис
|
4
|
Льюис Хэмилтон
|
5
|
Лэнс Стролл
|
6
|
Эстебан Окон
|
7
|
Нико Хюлькенберг
(Haas)
|
8
|
Фернандо Алонсо
|
9
|
Оскар Пиастри
(McLaren)
|
10
|
Пьер Гасли
*показал в квалификации
4-й результат, переставлен
|
11
|
Серхио Перес
|
12
|
Джордж Расселл
|
13
|
Чжоу Гуаньюй
|
14
|
Ник де Врис
|
15
|
Юки Цунода
|
16
|
Валттери Боттас
|
17
|
Кевин Магнуссен
|
18
|
Александр Элбон
|
19
|
Шарль Леклер
|
20
|
Логан Сарджент
Ферстаппен завоевал поул в Барселоне, его соперники наделали ошибок
Видео: стартовая решетка Гран При Испании
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