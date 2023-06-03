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Формула 1 / Гран При Испании Статистика

Стартовая решетка Гран При Испании

В этой решетке наверняка произойдут изменения из-за судейских решений, но пока стартовая расстановка пилотов на седьмом этапе выглядит вот так

Алекс Элбон, Williams FW45
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1

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

3

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

5

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

7

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

9

 

  Оскар Пиастри

(McLaren)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

*показал в квалификации

4-й результат, переставлен

назад из-за штрафа 

11

  Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

13

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

Netherlands  Ник де Врис
(AlphaTauri)

15

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

17

  Кевин Магнуссен
(Haas) 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

  Александр Элбон
(Williams)

19

  Шарль Леклер
(Ferrari) 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

United States Логан Сарджент
(Williams)
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