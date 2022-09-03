Стартовая решетка Гран При Нидерландов
В таком порядке пилоты отправятся в гонку
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Шарль Леклер
|
3
|
Карлос Сайнс
|
4
|
Льюис Хэмилтон
|
5
|
Серхио Перес
|
6
|
Джордж Расселл
|
7
|
Ландо Норрис
|
8
|
Мик Шумахер
|
9
|
Юки Цунода
|
10
|
Лэнс Стролл
|
11
|
Пьер Гасли
|
12
|
Эстебан Окон
|
13
|
Фернандо Алонсо
|
14
|
Гуаньюй Чжоу
|
15
|
Александр Элбон
|
16
|
Валттери Боттас
|
17
|
Кевин Магнуссен
|
18
|
Даниэль Риккардо
|
19
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
|
Николя Латифи
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