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Формула 1 / Гран При Нидерландов Результаты

Стартовая решетка Гран При Нидерландов

В таком порядке пилоты отправятся в гонку

Автор:
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Стартовая решетка Гран При Нидерландов
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1

  Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Шарль Леклер
(Ferrari)

3

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

5

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

7

  Ландо Норрис
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Мик Шумахер
(Haas)

9

  Юки Цунода
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

11

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Эстебан Окон
(Alpine)

13

  Фернандо Алонсо
(Alpine)

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)

15

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

17

  Кевин Магнуссен
(Haas)

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

19

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Николя Латифи
(Williams)
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