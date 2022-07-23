Стартовая решетка Гран При Франции
Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен стартуют с последнего ряда после замены силовых установок
|
1
|
Шарль Леклер
|
2
|
Макс Ферстаппен
|
03
|
Серхио Перес
|
4
|
Льюис Хэмилтон
|
5
|
Ландо Норрис
|
6
|
Джордж Расселл
|
7
|
Фернандо Алонсо
|
8
|
Юки Цунода
|
9
|
Даниэль Риккардо
|
10
|
Эстебан Окон
|
11
|
Валттери Боттас
|
12
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
13
|
Александр Элбон
|
14
|
Пьер Гасли
|
15
|
Лэнс Стролл
|
16
|
Гуаньюй Чжоу
|
17
|
Мик Шумахер
|
18
|
Николя Латифи
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19
|
Карлос Сайнс
*Гонщик получил штраф за
замену силовой установки
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20
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Кевин Магнуссен
*Гонщик получил штраф за
замену силовой установки
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