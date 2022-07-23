Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Гонщиков Ф1 не устроили новые ограничения скорости на пит-лейне Следующая / Леклер завоевал поул Гран При Франции, использовав слип-стрим Сайнса
Формула 1 / Гран При Франции Результаты

Стартовая решетка Гран При Франции

Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен стартуют с последнего ряда после замены силовых установок

Стартовая решетка Гран При Франции
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
Читайте также:
 

1

  Шарль Леклер
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

  Макс Ферстаппен
(Red Bull)

03

  Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

5

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

7

  Фернандо Алонсо
(Alpine)

 



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

9

  Даниэль Риккардо
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

11

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

13

 

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

15

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)

17

  Мик Шумахер
(Haas)

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

  Николя Латифи
(Williams)

19

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

*Гонщик получил штраф за

замену силовой установки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

  Кевин Магнуссен
(Haas)

*Гонщик получил штраф за

замену силовой установки

 

 
Поделились
Комментарии
Гонщиков Ф1 не устроили новые ограничения скорости на пит-лейне
Предыдущая новость

Гонщиков Ф1 не устроили новые ограничения скорости на пит-лейне
Следующая новость

Леклер завоевал поул Гран При Франции, использовав слип-стрим Сайнса

Леклер завоевал поул Гран При Франции, использовав слип-стрим Сайнса

Самое важное:

Сайнс отказался осуждать Ferrari за решение провести второй пит-стоп
Формула 1 Формула 1

Сайнс отказался осуждать Ferrari за решение провести второй пит-стоп

Пилот получил указание ехать в боксы, когда незадолго до финиша занимал третье место…

Перес назвал ошибочный сигнал о VSC причиной поражения от Расселла
Формула 1 Формула 1

Перес назвал ошибочный сигнал о VSC причиной поражения от Расселла

Гонщик Red Bull Racing упустил третье место в Гран При Франции всего за пару кругов до финиша. Как объяснил он сам, эта история сложнее, чем могло показаться

Хэмилтон провел Гран При Франции без питьевой воды
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон провел Гран При Франции без питьевой воды

Пилот Mercedes добился лучшего в сезоне второго места в жарком Ле-Кастелле, не имея возможности по ходу дистанции утолять жажду

Росберг: Ferrari пора кого-то уволить, и речь не о пилотах
Формула 1 Формула 1

Росберг: Ferrari пора кого-то уволить, и речь не о пилотах

Бывший чемпион Формулы 1 не поверил в ошибку Шарля Леклера и разнес тактику в отношении Карлоса Сайнса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.