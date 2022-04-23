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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Результаты

Стартовая решетка Гран При Эмилии-Романьи

Оруженосцы Леклера и Ферстаппена пробились на логичные для них позиции, а гонщики Mercedes не смогли выбраться из второй десятки

Автор:
, журналист (Франция)
Стартовая решетка Гран При Эмилии-Романьи
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Главным событием субботы на Гран При Эмилии-Романьи стала первая в этом сезоне спринтерская гонка. Гонка в полном смысле этого слова: зрители стали свидетелями немалого числа обгонов и среди лидеров, и в хвосте пелотона. И даже если отдельные пилоты финишировали на тех же позициях, с которых стартовали, в большинстве случаев за 21 круг дистанции они то теряли, то отыгрывали позиции.
 
Самым активным гонщиком предсказуемо был Карлос Сайнс, который после аварии в квалификации начал спринт с 10-й позиции – и по ходу заезда отыграл 6 позиций. Главным неудачником оказался выбывший из борьбы на первом круге Гуанью Чжоу, который на старте воскресной гонки будет стоять на 6 позиций ниже, чем на старте спринта.
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1

  Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

  Шарль Леклер
(Ferrari)

3

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


  Карлос Сайнс
(Ferrari)  

5

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

7

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo) 

 



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

  Кевин Магнуссен
(Haas)

9

  Фернандо Алонсо
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

  Мик Шумахер
(Haas) 

11

  Джордж Расселл
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

13

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes) 

15

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
(Alpine) 

17

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

 



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 

  Александр Элбон
(Williams)

19

  Николя Латифи
(Williams)

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Гуанью Чжоу
(Alfa Romeo)
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