Стартовая решетка Гран При Бразилии
Если вы можете себе это представить, с первого ряда борьбу в воскресенье начнут два пилота Mercedes
|
1
|
Джордж Расселл
|
2
|
Льюис Хэмилтон
|
3
|
Макс Ферстаппен
|
4
|
Серхио Перес
|
5
|
Шарль Леклер
|
6
|
Ландо Норрис
|
7
|
Карлос Сайнс
*пилот финишировал в
спринте вторым, но получил
|
8
|
Кевин Магнуссен
|
9
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
10
|
Пьер Гасли
|
11
|
Даниэль Риккардо
|
12
|
Мик Шумахер
|
13
|
Гуаньюй Чжоу
|
14
|
Валттери Боттас
|
15
|
Юки Цунода
|
16
|
Лэнс Стролл
|
17
|
Эстебан Окон
|
18
|
Фернандо Алонсо
|
19
|
Николя Латифи
|
20
|
Александр Элбон
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