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Формула 1 / Гран При Бразилии Статистика

Стартовая решетка Гран При Бразилии

Если вы можете себе это представить, с первого ряда борьбу в воскресенье начнут два пилота Mercedes

Стартовая решетка Гран При Бразилии
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1

  Джордж Расселл
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

3

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

5

  Шарль Леклер
(Ferrari) 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

7

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

*пилот финишировал в

спринте вторым, но получил

штраф в пять позиций за
замену мотора

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Кевин Магнуссен
(Haas)

9

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

11

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

  Мик Шумахер
(Haas)

13

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

15

 

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

17

  Эстебан Окон
(Alpine)

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

  Фернандо Алонсо
(Alpine) 

19

  Николя Латифи
(Williams)

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

  Александр Элбон
(Williams)
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