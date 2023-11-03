Стартовая решетка Гран При Бразилии
Надвигающийся на трассу ливень не позволил увидеть завершение квалификации в Сан-Паулу, что сделало воскресную решетку весьма любопытной
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Шарль Леклер
|
3
|
Лэнс Стролл
|
4
|
Фернандо Алонсо
|
5
|
Льюис Хэмилтон
|
6
|
Ландо Норрис
|
7
|
Карлос Сайнс
|
8
|
Джордж Расселл
*гонщик показал в квалификации
|
9
|
Серхио Перес
|
10
|
Оскар Пиастри
McLaren
|
11
|
Нико Хюлькенберг
Haas
|
12
|
Кевин Магнуссен
|
13
|
Александр Элбон
|
14
|
Эстебан Окон
*гонщик показал в квалификации
|
15
|
Пьер Гасли
*гонщик показал в квалификации
|
16
|
Юки Цунода
|
17
|
Даниэль Риккардо
|
18
|
Валттери Боттас
|
19
|
Логан Сарджент
|
20
|
Чжоу Гуаньюй
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии
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Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии
Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии
Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях
Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях
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Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии
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