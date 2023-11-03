Формула 1 Гран При Бразилии
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Стартовая решетка Гран При Бразилии

Надвигающийся на трассу ливень не позволил увидеть завершение квалификации в Сан-Паулу, что сделало воскресную решетку весьма любопытной

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Серхио Перес, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75
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1

 

Netherlands Макс Ферстаппен
Red Bull

 

2

 

 

 

 

  Шарль Леклер
Ferrari

3

  Лэнс Стролл
Aston Martin

 

4

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
Aston Martin

5

 Льюис Хэмилтон
Mercedes

 

6

 

 

 

 

  Ландо Норрис
McLaren

7

  Карлос Сайнс
Ferrari

 

 

8

 

 

 

 

 Джордж Расселл
Mercedes

*гонщик показал в квалификации
шестой результат, но получил

штраф за блокировку

9

 Серхио Перес
Red Bull

 

 

10

 

 

 

 

 

 Оскар Пиастри

McLaren

11

 

  Нико Хюлькенберг

Haas

 

 

 

12

 

 

 

 

 Кевин Магнуссен
Haas

13

 Александр Элбон
Williams

 

14

 

 

 

 

  Эстебан Окон
Alpine

*гонщик показал в квалификации
12-й результат, но получил

штраф за блокировку

15

 

 

  Пьер Гасли
Alpine

*гонщик показал в квалификации
13-й результат, но получил

штраф за блокировку

 

16

 

 

 

 

 Юки Цунода
AlphaTauri

17

Даниэль Риккардо
AlphaTauri

 

18

 

 


 

  Валттери Боттас
Alfa Romeo

19

 

United States Логан Сарджент
Williams

 

20

 

 

 

 

 

 Чжоу Гуаньюй
Alfa Romeo

 

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