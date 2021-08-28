Williams на первом ряду: стартовая решетка Гран При Бельгии
Расселл, Риккардо и Феттель показали лучшие субботние результаты в сезоне, а Латифи – в карьере
Главное событие этого гоночного уик-энда – Гран При Бельгии Формулы 1. Квалификация этапа прошла на мокром асфальте и принесла не слишком предсказуемые результаты – хотя лидеры сражающиеся за титулы пилоты будут стартовать с двух первых рядов.
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Так как квалификация проходила на мокрой трассе, завтра все пилоты могут выбирать шины на первый отрезок гонки по своему желанию.
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Джордж Расселл
(Williams)
|
3
|
Льюис Хэмилтон
(Mercedes)
|
4
|
Даниэль Риккардо
(McLaren)
|
5
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
6
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
|
7
|
Серхио Перес
(Red Bull)
|
8
|
Эстебан Окон
(Alpine)
|
9
|
Ландо Норрис
(McLaren)
|
10
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
|
11
|
Николя Латифи
(Williams)
|
12
|
Карлос Санйс
(Ferrari)
|
13
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
* гонщик показал 8-й результат,
но оштрафован потерей
5-ти позиций как виновник
аварии на старте
Гран При Венгрии
|
14
|
Фернандо Алонсо
(Alpine)
|
15
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|
16
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
|
17
|
Мик Шумахер
(Haas)
|
18
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|
19
|
Никита Мазепин
(Haas)
|
20
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
* гонщик показал -15-й результат,
но оштрафован потерей
5-ти позиций как виновник
аварии на старте
Гран При Венгрии
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