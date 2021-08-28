Williams на первом ряду: стартовая решетка Гран При Бельгии

Главное событие этого гоночного уик-энда – Гран При Бельгии Формулы 1. Квалификация этапа прошла на мокром асфальте и принесла не слишком предсказуемые результаты – хотя лидеры сражающиеся за титулы пилоты будут стартовать с двух первых рядов.

Так как квалификация проходила на мокрой трассе, завтра все пилоты могут выбирать шины на первый отрезок гонки по своему желанию.

1 Макс Ферстаппен

(Red Bull) 2 Джордж Расселл (Williams) 3 Льюис Хэмилтон (Mercedes) 4 Даниэль Риккардо (McLaren) 5 Себастьян Феттель (Aston Martin) 6



Пьер Гасли (AlphaTauri) 7 Серхио Перес

(Red Bull) 8 Эстебан Окон (Alpine) 9 Ландо Норрис (McLaren) 10 Шарль Леклер

(Ferrari) 11 Николя Латифи (Williams) 12

Карлос Санйс (Ferrari) 13 Валттери Боттас (Mercedes) * гонщик показал 8-й результат, но оштрафован потерей 5-ти позиций как виновник аварии на старте Гран При Венгрии 14



Фернандо Алонсо

(Alpine) 15 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 16

Юки Цунода (AlphaTauri) 17 Мик Шумахер

(Haas)

18



Кими Райкконен (Alfa Romeo) 19 Никита Мазепин

(Haas) 20

Лэнс Стролл (Aston Martin) * гонщик показал -15-й результат, но оштрафован потерей 5-ти позиций как виновник аварии на старте Гран При Венгрии