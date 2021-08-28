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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Williams на первом ряду: стартовая решетка Гран При Бельгии

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Расселл, Риккардо и Феттель показали лучшие субботние результаты в сезоне, а Латифи – в карьере

Williams на первом ряду: стартовая решетка Гран При Бельгии

Главное событие этого гоночного уик-энда – Гран При Бельгии Формулы 1. Квалификация этапа прошла на мокром асфальте и принесла не слишком предсказуемые результаты – хотя лидеры сражающиеся за титулы пилоты будут стартовать с двух первых рядов.

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Так как квалификация проходила на мокрой трассе, завтра все пилоты могут выбирать шины на первый отрезок гонки по своему желанию.

 

1

 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Джордж Расселл

(Williams)

 

 

3

 

Льюис Хэмилтон

(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Australia Даниэль Риккардо

(McLaren) 

 

 

5

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 Пьер Гасли

(AlphaTauri)

 

7

 

Mexico Серхио Перес

(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Эстебан Окон

(Alpine)

 

 

9

 

 Ландо Норрис

(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Monaco Шарль Леклер

(Ferrari) 

 

 

11

 

 

Николя Латифи

(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 

 

Карлос Санйс

(Ferrari)

 

 

13

 

Валттери Боттас

(Mercedes)

* гонщик показал 8-й результат,

но оштрафован потерей 

5-ти позиций как виновник 

аварии на старте 

Гран При Венгрии

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

  

 Фернандо Алонсо

(Alpine)

 

 

15

 

 

Italy Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 

Japan Юки Цунода

(AlphaTauri)

 

 

17

 

 

Germany Мик Шумахер

(Haas)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 

 Кими Райкконен

(Alfa Romeo) 

 

19

 

Russian Federation Никита Мазепин

(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 

 Лэнс Стролл

(Aston Martin)

* гонщик показал -15-й результат,

но оштрафован потерей 

5-ти позиций как виновник 

аварии на старте 

Гран При Венгрии

 

 

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