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Формула 1 / Гран При Бельгии Статистика

Стартовая решетка Гран При Бельгии

Вот какие стартовые позиции займут пилоты на старте воскресной гонки в арденнских предгорьях

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
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1

  Шарль Леклер
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 Серхио Перес
(Red Bull)

 

3

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

5

 

 Оскар Пиастри

(McLaren) 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

*пилот показал в квалификации

лучшее время, но потерял пять

позиций за установку новой

коробки передач

7

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 Джордж Расселл
(Mercedes)

9

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

11

 Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

13

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

15

 

 

 Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 Кевин Магнуссен
(Haas)

*пилот показал в квалификации

13-е время, но потерял три

позиции за блокировку

Шарля Леклера

17

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

 

United States Логан Сарджент
(Williams)

19

Даниэль Риккардо
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)
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