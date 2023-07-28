Стартовая решетка Гран При Бельгии
Вот какие стартовые позиции займут пилоты на старте воскресной гонки в арденнских предгорьях
|
1
|
Шарль Леклер
|
2
|
Серхио Перес
|
3
|
Льюис Хэмилтон
|
4
|
Карлос Сайнс
|
5
|
Оскар Пиастри
(McLaren)
|
6
|
Макс Ферстаппен
*пилот показал в квалификации
лучшее время, но потерял пять
позиций за установку новой
коробки передач
|
7
|
Ландо Норрис
|
8
|
Джордж Расселл
|
9
|
Фернандо Алонсо
|
10
|
Лэнс Стролл
|
11
|
Юки Цунода
|
12
|
Пьер Гасли
|
13
|
Валттери Боттас
|
14
|
Эстебан Окон
|
15
|
Александр Элбон
|
16
|
Кевин Магнуссен
*пилот показал в квалификации
13-е время, но потерял три
позиции за блокировку
Шарля Леклера
|
17
|
Чжоу Гуаньюй
|
18
|
Логан Сарджент
|
19
|
Даниэль Риккардо
|
20
|
Нико Хюлькенберг
(Haas)
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