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Формула 1 / Гран При Бельгии Результаты

Стартовая решетка Гран При Бельгии

Шестеро пилотов оказались в конце решетки из-за замены элементов силовых установок

Стартовая решетка Гран При Бельгии
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1

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

3

  Фернандо Алонсо
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

5

  Джордж Расселл
(Mercedes)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

  Александр Элбон
(Williams)

7

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

 



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

9

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

11

  Николя Латифи
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Кевин Магнуссен
(Haas)

13

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

  Макс Ферстаппен
(Red Bull)

*Гонщику заменили

силовую установку

15

  Шарль Леклер
(Ferrari)

*Гонщику заменили

силовую установку

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

*Гонщику заменили

силовую установку

17

  Ландо Норрис
(McLaren)

*Гонщику заменили

силовую установку

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)

*Гонщику заменили

силовую установку

19

 

  Мик Шумахер
(Haas)

*Гонщику заменили

силовую установку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 *Гонщику заменили

силовую установку,

стартует с пит-лейна
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