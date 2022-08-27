Стартовая решетка Гран При Бельгии
Шестеро пилотов оказались в конце решетки из-за замены элементов силовых установок
|
1
|
Карлос Сайнс
|
2
|
Серхио Перес
|
3
|
Фернандо Алонсо
|
4
|
Льюис Хэмилтон
|
5
|
Джордж Расселл
|
6
|
Александр Элбон
|
7
|
Даниэль Риккардо
|
8
|
Пьер Гасли
|
9
|
Лэнс Стролл
|
10
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
11
|
Николя Латифи
|
12
|
Кевин Магнуссен
|
13
|
Валттери Боттас
|
14
|
Макс Ферстаппен
*Гонщику заменили
силовую установку
|
15
|
Шарль Леклер
*Гонщику заменили
силовую установку
|
16
|
Эстебан Окон
*Гонщику заменили
силовую установку
|
17
|
Ландо Норрис
*Гонщику заменили
силовую установку
|
18
|
Гуаньюй Чжоу
*Гонщику заменили
силовую установку
|
19
|
Мик Шумахер
*Гонщику заменили
силовую установку
|
|
Юки Цунода
*Гонщику заменили
силовую установку,
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