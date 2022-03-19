Стартовая решетка Гран При Бахрейна
Alfa Romeo и Haas пробились в первую десятку – в то время как за ее пределами оказались оба пилота McLaren
Первая квалификация нового сезона Формулы 1 прошла сегодня на трассе в Бахрейне. Победа Шарля Леклера стала определенным сюрпризом – хотя после предсезонных тестов многие предполагали, что именно Ferrari будет главным конкурентом считающейся фаворитом Red Bull. Но успех монегаска стал далеко не единственной неожиданностью...
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1
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Шарль Леклер
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2
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Макс Ферстаппен
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3
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Карлос Сайнс
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4
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Серхио Перес
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5
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Льюис Хэмилтон
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6
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Валттери Боттас
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7
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Кевин Магнуссен
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8
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Фернандо Алонсо
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9
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Джордж Расселл
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10
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Пьер Гасли
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11
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Эстебан Окон
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12
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Мик Шумахер
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13
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Ландо Норрис
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14
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Александр Элбон
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15
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Гуанью Чжоу
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16
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Юки Цунода
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17
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Нико Хюлькенберг
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18
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Даниэль Риккардо
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19
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Лэнс Стролл
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20
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Николя Латифи
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