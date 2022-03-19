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Формула 1 / Гран При Бахрейна Результаты

Стартовая решетка Гран При Бахрейна

Alfa Romeo и Haas пробились в первую десятку – в то время как за ее пределами оказались оба пилота McLaren

Автор:
, журналист (Франция)
Стартовая решетка Гран При Бахрейна
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Первая квалификация нового сезона Формулы 1 прошла сегодня на трассе в Бахрейне. Победа Шарля Леклера стала определенным сюрпризом – хотя после предсезонных тестов многие предполагали, что именно Ferrari будет главным конкурентом считающейся фаворитом Red Bull. Но успех монегаска стал далеко не единственной неожиданностью...

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1

  Шарль Леклер
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Макс Ферстаппен
(Red Bull)

3

  Карлос Сайнс
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Серхио Перес
(Red Bull)

5

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

7

  Кевин Магнуссен
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Фернандо Алонсо
(Alpine)

9

  Джордж Расселл
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

11

  Эстебан Окон
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Мик Шумахер
(Haas)

13

  Ландо Норрис
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Александр Элбон
(Williams)

15

  Гуанью Чжоу
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

17

  Нико Хюлькенберг
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

19

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Николя Латифи
(Williams)
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