Стартовая решетка Гран При Бахрейна

Первая квалификация нового сезона Формулы 1 прошла сегодня на трассе в Бахрейне. Победа Шарля Леклера стала определенным сюрпризом – хотя после предсезонных тестов многие предполагали, что именно Ferrari будет главным конкурентом считающейся фаворитом Red Bull. Но успех монегаска стал далеко не единственной неожиданностью...