Стартовая решетка Гран При Бахрейна
Вот в каком порядке участники Формулы 1 начнут первую гонку нового сезона
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Серхио Перес
|
3
|
Шарль Леклер
|
4
|
Карлос Сайнс
|
5
|
Фернандо Алонсо
|
6
|
Джордж Расселл
|
7
|
Льюис Хэмилтон
|
8
|
Лэнс Стролл
|
9
|
Эстебан Окон
|
10
|
Нико Хюлькенберг
(Haas)
|
11
|
Ландо Норрис
|
12
|
Валттери Боттас
|
13
|
Гуаньюй Чжоу
|
14
|
Юки Цунода
|
15
|
Александр Элбон
|
16
|
Логан Сарджент
|
17
|
Кевин Магнуссен
|
18
|
Оскар Пиастри
(McLaren)
|
19
|
Ник де Врис
|
20
|
Пьер Гасли
Ферстаппен и Перес начнут с первого ряда дебютную гонку нового сезона Ф1
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