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Формула 1 / Гран При Бахрейна Статистика

Стартовая решетка Гран При Бахрейна

Вот в каком порядке участники Формулы 1 начнут первую гонку нового сезона

Стартовая решетка Гран При Бахрейна
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1

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

3

  Шарль Леклер
(Ferrari) 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

5

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

7

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

9

  Эстебан Окон
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)

11

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

13

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

15

 

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

United States Логан Сарджент
(Williams)

17

  Кевин Магнуссен
(Haas)

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

 

  Оскар Пиастри

(McLaren)

 

19

 

Netherlands  Ник де Врис
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

  Пьер Гасли
(Alpine)
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