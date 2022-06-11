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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Стартовая решетка Гран При Азербайджана

В таком порядке пилоты начнут воскресную гонку

Стартовая решетка Гран При Азербайджана
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1

  Шарль Леклер
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

3

  Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

5

  Джордж Расселл
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

7

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

9

Себастьян Феттель

(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Alpine)

11

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

13

  Эстебан Окон
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)

 

15

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Кевин Магнуссен
(Haas)

17

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Николя Латифи
(Williams)

19

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

  Мик Шумахер
(Haas)
 
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