Стартовая решетка Гран При Азербайджана
В таком порядке пилоты начнут воскресную гонку
|
1
|
Шарль Леклер
|
2
|
Серхио Перес
|
3
|
Макс Ферстаппен
|
4
|
Карлос Сайнс
|
5
|
Джордж Расселл
|
6
|
Пьер Гасли
|
7
|
Льюис Хэмилтон
|
8
|
Юки Цунода
|
9
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
10
|
Фернандо Алонсо
|
11
|
Ландо Норрис
|
12
|
Даниэль Риккардо
|
13
|
Эстебан Окон
|
14
|
Чжоу Гуаньюй
|
15
|
Валттери Боттас
|
16
|
Кевин Магнуссен
|
17
|
Александр Элбон
|
18
|
Николя Латифи
|
19
|
Лэнс Стролл
|
20
|
Мик Шумахер
Назначение в FIA бывшей сотрудницы Mercedes обеспокоило Ferrari
Леклер второй год подряд завоевал поул в Баку