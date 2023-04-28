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Формула 1 / Гран При Азербайджана Статистика

Стартовая решетка Гран При Азербайджана

Вот в каком порядке участники Формулы 1 начнут в воскресенье главную гонку четвертого этапа сезона на бакинских улицах

Стартовая решетка Гран При Азербайджана
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1

  Шарль Леклер
(Ferrari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

3

  Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

5

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

7

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

9

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

  Оскар Пиастри

(McLaren)

11

  Джордж Расселл
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Эстебан Окон
(Alpine)

13

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

15

 

 

United States Логан Сарджент
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)

17

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

  Кевин Магнуссен
(Haas)

19

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Netherlands  Ник де Врис
(AlphaTauri)
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