Стартовая решетка Гран При Азербайджана
Вот в каком порядке участники Формулы 1 начнут в воскресенье главную гонку четвертого этапа сезона на бакинских улицах
|
1
|
Шарль Леклер
|
2
|
Макс Ферстаппен
|
3
|
Серхио Перес
|
4
|
Карлос Сайнс
|
5
|
Льюис Хэмилтон
|
6
|
Фернандо Алонсо
|
7
|
Ландо Норрис
|
8
|
Юки Цунода
|
9
|
Лэнс Стролл
|
10
|
Оскар Пиастри
(McLaren)
|
11
|
Джордж Расселл
|
12
|
Эстебан Окон
|
13
|
Александр Элбон
|
14
|
Валттери Боттас
|
15
|
Логан Сарджент
|
16
|
Чжоу Гуаньюй
|
17
|
Нико Хюлькенберг
(Haas)
|
18
|
Кевин Магнуссен
|
19
|
Пьер Гасли
|
20
|
Ник де Врис
Леклер принес Ferrari первый поул в сезоне на улицах Баку
«Думал обогнать лишь Mercedes и Aston». Леклер удивился поулу
Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации
Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации
Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Букмекеры отказались считать Переса фаворитом гонки в Баку
Букмекеры отказались считать Переса фаворитом гонки в Баку Букмекеры отказались считать Переса фаворитом гонки в Баку
Технический брифинг: McLaren обновила днище к этапу в Баку
Технический брифинг: McLaren обновила днище к этапу в Баку Технический брифинг: McLaren обновила днище к этапу в Баку
Экс-пилот Ф1 возглавил молодежную программу McLaren
Экс-пилот Ф1 возглавил молодежную программу McLaren Экс-пилот Ф1 возглавил молодежную программу McLaren
McLaren проведет Indy 500 в классической ливрее из Ф1
McLaren проведет Indy 500 в классической ливрее из Ф1 McLaren проведет Indy 500 в классической ливрее из Ф1
Самое важное:
Мнение: как реформа AlphaTauri стала головной болью для босса Ferrari
Мнение: как реформа AlphaTauri стала головной болью для босса Ferrari Мнение: как реформа AlphaTauri стала головной болью для босса Ferrari
Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана»
Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана» Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана»
Откуда у Ferrari появился темп? Леклер объяснил, что из Мельбурна
Откуда у Ferrari появился темп? Леклер объяснил, что из Мельбурна Откуда у Ferrari появился темп? Леклер объяснил, что из Мельбурна
Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации
Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.