Стартовая решетка спринтерской гонки Гран При Австрии
Поул достался Максу Ферстаппену
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Шарль Леклер
|
03
|
Карлос Сайнс
|
4
|
Джордж Расселл
|
5
|
Эстебан Окон
|
6
|
Кевин Магнуссен
|
7
|
Мик Шумахер
|
8
|
Фернандо Алонсо
|
9
|
Льюис Хэмилтон
|
10
|
Пьер Гасли
|
11
|
Александр Элбон
|
12
|
Валттери Боттас
|
13
|
Серхио Перес
*Пилот показал четвертое время,
но был наказан за выезд за
пределы трассы.
|
14
|
Юки Цунода
|
15
|
Ландо Норрис
|
16
|
Даниэль Риккардо
|
17
|
Лэнс Стролл
|
18
|
Гуаньюй Чжоу
|
19
|
Николя Латифи
|
20
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
Технический брифинг: асимметричные передние «барабаны» Mercedes W13
Ферстаппен выиграл квалификацию, Хэмилтон и Расселл разбили машины