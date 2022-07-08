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Формула 1 / Гран При Австрии Статистика

Стартовая решетка спринтерской гонки Гран При Австрии

Поул достался Максу Ферстаппену

Стартовая решетка спринтерской гонки Гран При Австрии
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1

  Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Шарль Леклер
(Ferrari)

03

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

5

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Кевин Магнуссен
(Haas)

 

7

  Мик Шумахер
(Haas)

 



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

  Фернандо Алонсо
(Alpine)

9

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

11

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

13

  Серхио Перес
(Red Bull) 

*Пилот показал четвертое время,

но был наказан за выезд за

пределы трассы.

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

15

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

 

17

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)

19

  Николя Латифи
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 
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