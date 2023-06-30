Стартовая решетка Гран При Австрии
Вот какие стартовые позиции займут пилоты на старте воскресной гонки в Шпильберге
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Шарль Леклер
|
3
|
Карлос Сайнс
|
4
|
Ландо Норрис
|
5
|
Льюис Хэмилтон
|
6
|
Лэнс Стролл
|
7
|
Фернандо Алонсо
|
8
|
Нико Хюлькенберг
(Haas)
|
9
|
Пьер Гасли
|
10
|
Александр Элбон
|
11
|
Джордж Расселл
|
12
|
Эстебан Окон
|
13
|
Оскар Пиастри
(McLaren)
|
14
|
Валттери Боттас
|
15
|
Серхио Перес
|
16
|
Юки Цунода
|
17
|
Чжоу Гуаньюй
|
18
|
Логан Сарджент
|
19
|
Кевин Магнуссен
|
20
|
Ник де Врис
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