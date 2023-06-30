Предыдущая / Ферстаппен выиграл пятничную квалификацию в Австрии, Леклер уступил 0,048 Следующая / Леклер признал: В Ferrari не ожидали столь упорной борьбы с Red Bull
Формула 1 / Гран При Австрии Статистика

Стартовая решетка Гран При Австрии

Вот какие стартовые позиции займут пилоты на старте воскресной гонки в Шпильберге

Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Читайте также:

1

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Шарль Леклер
(Ferrari)

3

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

5

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

7

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)

9

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Александр Элбон
(Williams)

11

  Джордж Расселл
(Mercedes)

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Эстебан Окон
(Alpine)

13

 

  Оскар Пиастри

(McLaren) 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

15

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

17

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

 

United States Логан Сарджент
(Williams)

19

  Кевин Магнуссен
(Haas) 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Netherlands  Ник де Врис
(AlphaTauri)
Поделились
Комментарии

Ферстаппен выиграл пятничную квалификацию в Австрии, Леклер уступил 0,048

Леклер признал: В Ferrari не ожидали столь упорной борьбы с Red Bull
Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии

Формула 1
Гран При Австрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии

Алонсо попросил поменять правила спринтов после неудачи Aston в Австрии

Алонсо попросил поменять правила спринтов после неудачи Aston в Австрии

Формула 1
Гран При Австрии

Алонсо попросил поменять правила спринтов после неудачи Aston в Австрии Алонсо попросил поменять правила спринтов после неудачи Aston в Австрии

Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях

Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Австрии

Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях

McLaren Больше от
McLaren
«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте

«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте

Формула 1
Гран При Австрии

«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте «Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте

Стартовая решетка спринта Гран При Австрии

Стартовая решетка спринта Гран При Австрии

Формула 1
Гран При Австрии

Стартовая решетка спринта Гран При Австрии Стартовая решетка спринта Гран При Австрии

McLaren инициировала процедуру пересмотра канадского штрафа Норриса

McLaren инициировала процедуру пересмотра канадского штрафа Норриса

Формула 1
Гран При Канады

McLaren инициировала процедуру пересмотра канадского штрафа Норриса McLaren инициировала процедуру пересмотра канадского штрафа Норриса

Самое важное:

«Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики

«Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики

F1 Формула 1
Гран При Австрии

«Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики «Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики

«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте

«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте

F1 Формула 1
Гран При Австрии

«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте «Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте

Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston

Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston

F1 Формула 1
Гран При Австрии

Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston

«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы

«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы

F1 Формула 1
Гран При Австрии

«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы «А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.