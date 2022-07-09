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Формула 1 / Гран При Австрии Результаты

Стартовая решетка Гран При Австрии

В таком порядке пилоты начнут воскресную гонку

Стартовая решетка Гран При Австрии
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1

  Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Шарль Леклер
(Ferrari)

03

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

5

  Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

7

  Кевин Магнуссен
(Haas)

 



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

9

  Мик Шумахер
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

  Ландо Норрис
(McLaren)

11

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

13

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

15

 

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

17

  

  Николя Латифи
(Williams)

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

19

 

  Фернандо Алонсо
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

* Пилот получил штраф
за замену мотора

 

 
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