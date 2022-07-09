Стартовая решетка Гран При Австрии
В таком порядке пилоты начнут воскресную гонку
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Шарль Леклер
|
03
|
Карлос Сайнс
|
4
|
Джордж Расселл
|
5
|
Серхио Перес
|
6
|
Эстебан Окон
|
7
|
Кевин Магнуссен
|
8
|
Льюис Хэмилтон
|
9
|
Мик Шумахер
|
10
|
Ландо Норрис
|
11
|
Даниэль Риккардо
|
12
|
Лэнс Стролл
|
13
|
Гуаньюй Чжоу
|
14
|
Пьер Гасли
|
15
|
Александр Элбон
|
16
|
Юки Цунода
|
17
|
Николя Латифи
|
18
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
19
|
Фернандо Алонсо
|
20
|
Валттери Боттас
* Пилот получил штраф
Ферстаппен отказался считать себя явным фаворитом Гран При Австрии
Перегрев шин помешал Сайнсу продолжить дуэль с Леклером