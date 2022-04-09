Стартовая решетка Гран При Австралии

19

Лэнс Стролл

(Aston Martin) * наказан потерей 3-х позиций на старте за столкновение с Латифи в первом сегменте – но пилот был 20-м и до штрафа, т.к. не смог проехать ни одного быстрого круга; переместился на 19-е место после дисквалификации Элбона

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