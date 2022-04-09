Стартовая решетка Гран При Австралии
McLaren добилась впечатляющего прогресса, а Мик Шумахер впервые опередил своего более опытного напарника
|
1
|
Шарль Леклер
|
2
|
Макс Ферстаппен
|
3
|
Серхио Перес
|
4
|
Ландо Норрис
|
5
|
Льюис Хэмилтон
|
6
|
Джордж Расселл
|
7
|
Даниэль Риккардо
|
8
|
Эстебан Окон
|
9
|
Карлос Сайнс
|
10
|
Фернандо Алонсо
|
11
|
Пьер Гасли
|
12
|
Валттери Боттас
|
13
|
Юки Цунода
|
14
|
Гуанью Чжоу
|
15
|
Мик Шумахер
|
16
|
Кевин Магнуссен
|
17
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
18
|
Николя Латифи
|
19
|
Лэнс Стролл
* наказан потерей
3-х позиций на старте
за столкновение с Латифи
в первом сегменте –
но пилот был 20-м
и до штрафа, т.к. не смог
проехать ни одного
быстрого круга;
переместился на 19-е место
после дисквалификации
Элбона
|
20
|
Александр Элбон
* показал 16-й результат,
но сначала наказан потерей
3-х позиций
за столкновение со Строллом
на ГП Саудовской Аравии –
а позже дисквалифицирован,
т.к. после квалификации в баке
осталось меньше топлива,
чем требуется для взятия
контрольной пробы
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