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Формула 1 / Гран При Австралии Результаты

Стартовая решетка Гран При Австралии

McLaren добилась впечатляющего прогресса, а Мик Шумахер впервые опередил своего более опытного напарника

Автор:
, журналист (Франция)
Стартовая решетка Гран При Австралии
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Утром в субботу на трассе в Мельбурне прошла квалификация Гран При Австралии, 3-го этапа чемпионата Формулы 1. Шарль Леклер во второй раз за сезон стал обладателем поула, однако главным сюрпризом стал прогресс команды McLaren: если в предыдущих двух гонках гонщики коллектива не стояли на старте выше чем на 11-м месте, теперь оба пилота попали в первую десятку – а Ландо Норрис и вовсе завоевал место на втором ряду, уступив только представителям Ferrari и Red Bull.
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1

  Шарль Леклер
(Ferrari)

 



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

  Макс Ферстаппен
(Red Bull)

3

  Серхио Перес
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Ландо Норрис
(McLaren)

5

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

7

 

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

 



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Эстебан Окон
(Alpine) 

9

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Alpine)

11

 

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo) 

13

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Гуанью Чжоу
(Alfa Romeo)

15

  Мик Шумахер
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Кевин Магнуссен
(Haas) 

17

Себастьян Феттель

(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 

  Николя Латифи
(Williams)

19

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

* наказан потерей 

3-х позиций на старте 

за столкновение с Латифи 

в первом сегменте – 

но пилот был 20-м

и до штрафа, т.к. не смог 

проехать ни одного 

быстрого круга;

переместился на 19-е место

после дисквалификации

Элбона

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

  Александр Элбон
(Williams)

* показал 16-й результат,

но сначала наказан потерей

3-х позиций 

за столкновение со Строллом

на ГП Саудовской Аравии – 

а позже дисквалифицирован,

т.к. после квалификации в баке

осталось меньше топлива, 

чем требуется для взятия

контрольной пробы
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