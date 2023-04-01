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Формула 1 / Гран При Австралии Статистика

Стартовая решетка Гран При Австралии

Вот в каком порядке участники Формулы 1 начнут третью гонку нового сезона в Альберт-парке Мельбурна

Стартовая решетка Гран При Австралии
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1

 

 

Netherlands Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

3

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Aston Martin) 

5

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

7

  Шарль Леклер
(Ferrari) 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

  Александр Элбон
(Williams)

9

 

  Пьер Гасли
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

  Нико Хюлькенберг

(Haas)

11

  Эстебан Окон
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

13

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Кевин Магнуссен
(Haas)

15

 

 

Netherlands  Ник де Врис
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

  Оскар Пиастри

(McLaren)

17

 Чжоу Гуаньюй
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

 

United States Логан Сарджент
(Williams)

19

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

*стартует с пит-лейна

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

*стартует с пит-лейна
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