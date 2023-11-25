Стартовая решетка Гран При Абу-Даби
Вот какие позиции пилоты Ф1 займут на решетке заключительной гонки долгого сезона 2023 года
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Шарль Леклер
|
3
|
Оскар Пиастри
McLaren
|
4
|
Джордж Расселл
|
5
|
Ландо Норрис
|
6
|
Юки Цунода
|
7
|
Фернандо Алонсо
|
8
|
Нико Хюлькенберг
Haas
|
9
|
Серхио Перес
|
10
|
Пьер Гасли
|
11
|
Льюис Хэмилтон
|
12
|
Эстебан Окон
|
13
|
Лэнс Стролл
|
14
|
Александр Элбон
|
15
|
Даниэль Риккардо
|
16
|
Карлос Сайнс
|
17
|
Кевин Магнуссен
|
18
|
Валттери Боттас
|
19
|
Чжоу Гуаньюй
|
20
|
Логан Сарджент
Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было
Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было
Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года
Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года
Сезон-2023: дуэли в квалификациях
Сезон-2023: дуэли в квалификациях Сезон-2023: дуэли в квалификациях
Норрис: Все круги в квалификации вышли отличными, кроме самого важного
Норрис: Все круги в квалификации вышли отличными, кроме самого важного Норрис: Все круги в квалификации вышли отличными, кроме самого важного
McLaren будет использовать моторы Mercedes до 2030 года
McLaren будет использовать моторы Mercedes до 2030 года McLaren будет использовать моторы Mercedes до 2030 года
В McLaren обвинили в аварии Норриса кочку на трассе – и потребовали убрать ее
В McLaren обвинили в аварии Норриса кочку на трассе – и потребовали убрать ее В McLaren обвинили в аварии Норриса кочку на трассе – и потребовали убрать ее
Самое важное:
Итоговое положение в общем зачете MotoGP
Итоговое положение в общем зачете MotoGP Итоговое положение в общем зачете MotoGP
Команды Ф1 избежали наказаний за нарушения на пит-стопах в Абу-Даби
Команды Ф1 избежали наказаний за нарушения на пит-стопах в Абу-Даби Команды Ф1 избежали наказаний за нарушения на пит-стопах в Абу-Даби
Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было
Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было
Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию
Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.