Формула 1 Гран При Абу-Даби
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Стартовая решетка Гран При Абу-Даби

Вот какие позиции пилоты Ф1 займут на решетке заключительной гонки долгого сезона 2023 года

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Тренировка старта
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1

 

Netherlands Макс Ферстаппен
Red Bull

 

 

 

2

 

 

 

 

  Шарль Леклер
Ferrari

3

 

 Оскар Пиастри

McLaren

 

4

 

 

 

 

 Джордж Расселл
Mercedes

5

  Ландо Норрис
McLaren

 

 

6

 

 

 

 

 Юки Цунода
AlphaTauri

7

 

  Фернандо Алонсо
Aston Martin

 

8

 

 

 

 

 

  Нико Хюлькенберг

Haas

9

 Серхио Перес
Red Bull

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Пьер Гасли
Alpine

11

 Льюис Хэмилтон
Mercedes

 

 

 

 

12

 

 

 

 

  Эстебан Окон
Alpine

13

  Лэнс Стролл
Aston Martin

 

 

 

14

 

 

 

 

 Александр Элбон
Williams

15

 

Даниэль Риккардо
AlphaTauri

 

 

 

16

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
Ferrari

17

 Кевин Магнуссен
Haas

18

 

 

 

 

  Валттери Боттас
Alfa Romeo

19

 Чжоу Гуаньюй
Alfa Romeo

20

 

 

 

 

 

 

United States Логан Сарджент
Williams

 

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