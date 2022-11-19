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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Статистика

Стартовая решетка Гран При Абу-Даби

Вот в каком порядке участники Формулы 1 начнут заключительную гонку сезона

Стартовая решетка Гран При Абу-Даби
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1

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Серхио Перес
(Red Bull)

3

  Шарль Леклер
(Ferrari) 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

5

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

7

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Эстебан Окон
(Alpine)

9

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Alpine) 

11

  Юки Цунода
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Мик Шумахер
(Haas)

13

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

*пилот показал 10-е время в

квалификации, но получил

штраф в три позиций за
аварию в Бразилии

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

15

 

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Кевин Магнуссен
(Haas)

17

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

19

 

  Александр Элбон
(Williams)

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

  Николя Латифи
(Williams)
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