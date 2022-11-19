Стартовая решетка Гран При Абу-Даби
Вот в каком порядке участники Формулы 1 начнут заключительную гонку сезона
|
1
|
Макс Ферстаппен
|
2
|
Серхио Перес
|
3
|
Шарль Леклер
|
4
|
Карлос Сайнс
|
5
|
Льюис Хэмилтон
|
6
|
Джордж Расселл
|
7
|
Ландо Норрис
|
8
|
Эстебан Окон
|
9
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
10
|
Фернандо Алонсо
|
11
|
Юки Цунода
|
12
|
Мик Шумахер
|
13
|
Даниэль Риккардо
*пилот показал 10-е время в
квалификации, но получил
|
14
|
Лэнс Стролл
|
15
|
Гуаньюй Чжоу
|
16
|
Кевин Магнуссен
|
17
|
Пьер Гасли
|
18
|
Валттери Боттас
|
19
|
Александр Элбон
|
20
|
Николя Латифи
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