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Стартовая решетка Формулы 1 по итогам тестов в Бахрейне

Вот в каком порядке стартовали бы пилоты Ф1, если бы тесты в Сахире были квалификацией Гран При

Стартовая решетка Формулы 1 по итогам тестов в Бахрейне
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1. Mexico Серхио Перес, Red Bull 
1:30,305

 

2. United Kingdom Льюис Хэмилтон, Mercedes  
1:30,664
+0,359

 

3. Finland Валттери Боттас, Alfa Romeo 
1,30,827
+0,522

 

4. Monaco Шарль Леклер, Ferrari 
1:31,024
+0,719

 

5. Spain Карлос Сайнс, Ferrari  
1:31,036
+0,731

 

6. Japan Юки Цунода, AlphaTauri
1:31,261
+0,956

 

7. Denmark Кевин Магнуссен, Haas 
1:31,381
+1,076

 

8. United Kingdom Джордж Расселл, Mercedes 
1:31,442
+1,137

 

9. Spain Фернандо Алонсо, Aston Martin 
1:31,450
+1,145

 

10. China Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo
1:31,610
+1,305

 

11. Netherlands Макс Ферстаппен, Red Bull 
1:31,650
+1,345

 

12. Brazil Фелипе Другович, Aston Martin
1:32,075
+1,770

 

13. United Kingdom Ландо Норрис, McLaren 
1:32,160
+1,855

 

14. Netherlands Ник де Врис, AlphaTauri 
1:32,222
+1,917

 

15. Germany Нико Хюлькенберг, Haas
1:32,466
+2,161

 

16. United States Логан Сарджент, Williams 
1:32,549
+2,244

 

17. France Пьер Гасли, Alpine
1:32,762
+2,457

 

18. Thailand Алекс Элбон, Williams
1:32,793
+2,487

 

19. Australia Оскар Пиастри, McLaren 
1:33,175
+2,870

 

20. France Эстебан Окон, Alpine 
1:33.257
+2,952

 

Гран При Бахрейна стартует в ближайшее воскресенье, 5 марта, в 18:00 Мск.

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