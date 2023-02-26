Стартовая решетка Формулы 1 по итогам тестов в Бахрейне
Вот в каком порядке стартовали бы пилоты Ф1, если бы тесты в Сахире были квалификацией Гран При
1. Серхио Перес, Red Bull
1:30,305
2. Льюис Хэмилтон, Mercedes
1:30,664
+0,359
3. Валттери Боттас, Alfa Romeo
1,30,827
+0,522
4. Шарль Леклер, Ferrari
1:31,024
+0,719
5. Карлос Сайнс, Ferrari
1:31,036
+0,731
6. Юки Цунода, AlphaTauri
1:31,261
+0,956
7. Кевин Магнуссен, Haas
1:31,381
+1,076
8. Джордж Расселл, Mercedes
1:31,442
+1,137
9. Фернандо Алонсо, Aston Martin
1:31,450
+1,145
10. Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo
1:31,610
+1,305
11. Макс Ферстаппен, Red Bull
1:31,650
+1,345
12. Фелипе Другович, Aston Martin
1:32,075
+1,770
13. Ландо Норрис, McLaren
1:32,160
+1,855
14. Ник де Врис, AlphaTauri
1:32,222
+1,917
15. Нико Хюлькенберг, Haas
1:32,466
+2,161
16. Логан Сарджент, Williams
1:32,549
+2,244
17. Пьер Гасли, Alpine
1:32,762
+2,457
18. Алекс Элбон, Williams
1:32,793
+2,487
19. Оскар Пиастри, McLaren
1:33,175
+2,870
20. Эстебан Окон, Alpine
1:33.257
+2,952
Гран При Бахрейна стартует в ближайшее воскресенье, 5 марта, в 18:00 Мск.
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