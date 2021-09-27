Стартовала продажа билетов на Гран При России 2022 года

Организаторы Гран При России начали продажу билетов на этап 2022 года, когда гонка в последний раз пройдет на автодроме в Сочи. При этом покупателям, которые успеют взять билеты до 1 ноября этого года предлагаются существенные скидки.

Так, самый дешевый билет, дающий доступ в зону свободного размещения, сейчас можно купить за 3 600 рублей. Стоимость мест на главной трибуне начинается от 14 400 рублей, на трибуне Т1 – от 8 550 рублей, на Т2 – от 7 650, на трибуны Т3 и Т4 – от 6 300 рублей.

Начиная с ноября стоимость билетов будет поэтапно повышаться, а ближе к гонке цены достигнут максимальных значений, увеличившись почти в два раза.

Также организаторы предлагают VIP-билеты, который стоят от 54 400 рублей, но сейчас их можно приобрести со скидкой за 27 900 рублей. До 31 декабря этого года покупателям предлагаются коллекционные билеты в подарок.

Начиная с 2023 года Гран При России будет проводиться не в Сочи, а на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.