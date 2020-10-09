Старт тренировок Гран При Айфеля отложили из-за тумана
Заезды на «Нюрбургринге» должны были начаться в 12:00 по московскому времени, но перенесены минимум на полчаса
Официальной причиной задержки назван густой туман, который не дает возможности медицинскому вертолету подняться в воздух. По правилам Формулы 1, в этом случае проведение каких-либо заездов на трассе невозможно по соображениям безопасности.
По информации FIA, ближайшая оценка погодных условий состоится в 12:30 Мск – если к этому времени ситуация изменится, машины смогут выехать на трассу, в противном случае ожидание будет продлено.
Сейчас на «Нюрбургринге» +11 градусов, дождя нет, но влажность воздуха превышает 95%. Скорость ветра составляет всего 2 м/с, что не дает серьезных оснований рассчитывать на быструю перемену погоды.
Обновление: начало заездов отложили вновь – теперь до 13:00 по московскому времени.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Автор
|Александр Кабановский