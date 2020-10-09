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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Старт тренировок Гран При Айфеля отложили из-за тумана

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Старт тренировок Гран При Айфеля отложили из-за тумана
Автор:
, Ответственный редактор

Заезды на «Нюрбургринге» должны были начаться в 12:00 по московскому времени, но перенесены минимум на полчаса

Официальной причиной задержки назван густой туман, который не дает возможности медицинскому вертолету подняться в воздух. По правилам Формулы 1, в этом случае проведение каких-либо заездов на трассе невозможно по соображениям безопасности.

По информации FIA, ближайшая оценка погодных условий состоится в 12:30 Мск – если к этому времени ситуация изменится, машины смогут выехать на трассу, в противном случае ожидание будет продлено. 

Сейчас на «Нюрбургринге» +11 градусов, дождя нет, но влажность воздуха превышает 95%. Скорость ветра составляет всего 2 м/с, что не дает серьезных оснований рассчитывать на быструю перемену погоды. 

Обновление: начало заездов отложили вновь – теперь до 13:00 по московскому времени.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Автор Александр Кабановский

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