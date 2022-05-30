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Из-за надвигающегося дождя судьи Формулы 1 отложили старт Гран При Монако на 16 минут. Пилоты начали было движение за автомобилем безопасности, но вскоре последовало новое распоряжение дирекции – свернуть на пит-лейн и остановиться.

Первую задержку в командах восприняли в целом нормально – все получили возможность установить дождевые шины и избежать риска аварии.

Однако затем, когда стихия отступила, и все были готовы начать борьбу, потребовалось еще 45 минут не вполне понятного ожидания. Как оказалось, в этом случает все дело было в отключении электроснабжения, из-за которого отказали все стартовые системы.

Когда стало понятно, что оперативно восстановить питание не выйдет, решено было отказаться от запланированного изначально старта с решетки и запустить гонку из режима машины безопасности.

Источники сообщают, что подачу напряжения восстановили по резервной схеме, однако не было уверенности, что в этом случае вся электроника, задействованная в процедуре старта с места, сработает нормально. Это окончательно определило выбор в пользу начала гонки с хода – и в этом эпизоде, и во всех последующих.

Машина безопасности, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Перед стартом сезона-2020 в Ф1 появилось новое правило, по которому в случае красных флагов возможен рестарт с решетки, если руководитель гонки примет такое решение.

Однако и на 31 круге, когда борьбу пришлось остановить после аварии Мика Шумахера, в этот раз выбора не было.