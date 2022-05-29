Старт гонки в Монако задержали из-за дождя

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В 15:00 по местному времени (16:00 Мск) участники Гран При Монако должны были отправиться на прогревочный круг. Асфальт в тот момент был сухим, но прогноз обещал скорое начало сильного дождя.

В итоге дирекция объявила о задержке на девять минут и старте за машиной безопасности. Команды бросились менять резину и настройки, разрешенные правилами.

Вскоре стало известно о новой задержке старта до 15:16, что усугубило путаницу с выбором шин.

При этом по состоянию на 15:05 дождь так и не начался, но вскоре после этого понемногу заморосило. Большинство команд поставили на свои машины дождевую резину, но кто-то предпочел промежуточную – позже от нее отказались. Также пилоты заменили защитные стекла своих шлемов на соответствующие условии – или же шлемы целиком.

По ходу всех предварительных сессий Гран При Монако трасса оставалась сухой.

Красные флаги в Монако

Обновление: проехав несколько кругов за машиной безопасности, гонщики вернулись на пит-лейн – судьи вывесили красные флаги. Теперь процедура старта будет запущена заново после паузы, причем дистанция осталась прежней, 78 кругов. За время этой процедуры дождь значительно стих, и появившееся солнце стало сушить лужи.

Еще обновление: сигнал о 10-минутной готовности к старту дали в 15:55 (16:55 Мск). Трасса к тому моменту оставалась сырой.