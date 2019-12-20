Старший брат Джона Элканна попал в серьезную аварию и впал в кому

В отличие от Джона Элканна, который уже год возглавляет компанию Ferrari, его старший брат известен прежде всего в светской тусовке. 42-летний Лапо не раз был включен модными журналами в списки самых стильных людей земли, в его послужном списке – арест в Нью-Йорке, работа в Gucci и пристальное внимание ведущих мировых таблоидов.

Неделю назад Элканн стал участником серьезной дорожной аварии в Тель-Авиве, но информация об этом появилась только сегодня. Пока она очень ограничена – известно, что Лапо был в машине один, он возвращался из Иерусалима, где был у Стены плача, и после ДТП потерял сознание.

Внука бывшего главы FIAT Джанни Аньелли госпитализировали в одну из местных больниц, где диагностировали множественные переломы. Элканн впал в кому, ему провели несколько операций, а спустя несколько дней перевезли в Швейцарию.

Журналисты Corriere della Sera выяснили, что Лапо пришел в сознание, и смогли получить его комментарий: «Хвала Всевышнему, который дал мне возможность жить дальше. Я нацелен посвятить свое время, силы и экономические ресурсы добрым делам, заботиться о своей некоммерческой организации, которая вовсе не является игрушкой капризного ребенка.

В человеческом плане Лапо Элканн совсем не такой, каким меня иногда описывают. Это человек с открытым сердцем, нацеленный делать добро. После аварии я вижу именно в этом свое предназначение».



