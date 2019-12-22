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Формула 1 / Новость

Староват для дебютанта? Латифи попросил не смотреть на его возраст

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Староват для дебютанта? Латифи попросил не смотреть на его возраст
Автор:
22 дек. 2019 г., 12:00

24-летний дебютант из Williams заявил, что его опыт сопоставим с соперниками, которые попали в Формулу 1 в более раннем возрасте.

В 2020 году Николя Латифи станет единственным новичком в Ф1. При этом в пелотоне 24-летний канадец будет старше восьми других пилотов, которые дебютировали в возрасте 23-х лет или раньше. Это Пьер Гасли, Алекс Элбон, Эстебан Окон, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Джордж Расселл, Лэнс Стролл и Ландо Норрис.

Латифи провел последние четыре года в Формуле 2, в последнем заняв второе место – хотя картингом начал заниматься только в 2009-м.

«Если бы я пришел в Ф1 два или три года назад, я бы не чувствовал себя таким подготовленным, как сейчас, – цитирует Латифи Motorsport Week. – Многие люди понятия не имеют, что я начал участвовать в гонках довольно поздно, когда пришел в картинг – только в 13 лет. Например, если сравнивать с Ферстаппеном или Элбоном – у них карт появился где-то в четыре года.

С момента, когда я начал этим заниматься, прошло около 12 лет. Это как с Максом – он попал в Формулу 1, когда ему было 17 лет. С тех пор, как он начал гоняться, прошло 13 лет.

По сравнению с последними новичками я старше. Но с точки зрения моего опыта в автоспорте – то, что мне нужно. Я чувствую, что подготовлен сильнее, чем когда-либо, и я готов подняться на следующую ступень».

По карьерной лестнице до главной младшей формульной серии Латифи продвигался довольно быстро. В 2012-м он дебютировал в итальянской Ф3, где в первом сезоне выиграл одну гонку. Следующий год он провел в британской и европейской Ф3, а потом попал в GP2, выступив в нескольких гонках в 2014/15 годах. В 2016-м канадец провел первый полный сезон в Ф2 за DAMS и стал тест-пилотом Renault. Сезон-2017 ознаменовался для Николя первой победой в GP2, затем он совмещал гонки с работой тестером в Force India, а в 2019 году стал запасным в Williams.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Николя Латифи
Команды Williams
Автор Денис Буденков

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12 мар. - 15 мар.

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