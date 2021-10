Старики пошли в бой: Феттель, Хэмилтон и Алонсо против Ф1

Формула 1 далека от политики, борьбы за права человека и прочих общественных проблем. Чемпионат проводит свои этапы в странах, которые осуждают мировые правозащитные организации, и ставит во главу угла собственную выгоду. Но кажется, его пилотов это больше не устраивает.

Много лет гонщики не критиковали саму Ф1 и не высказывались на скользкие темы. Однако сразу три пилота позволяют себе подобное в 2021 году.

Хэмилтон против расизма

Самым громким примером общественных высказываний в Ф1 стал, конечно, Льюис Хэмилтон. Кому-то его слова кажутся даже слишком громкими, но взявшись за борьбу с расизмом Льюис сумел многого добиться.

Как бы вы не относились к коленопреклонениям перед гонкой и специальным надписям на футболках, совершенно ясно, что Хэмилтон привлек к расовому вопросу внимание всех фанатов Ф1.

Проект We Race As One, черные ливреи Mercedes и вспыхнувшая борьба Ф1 за равенство и разнообразие как среди пилотов, так и среди прочих сотрудников – заслуга Льюиса. И хороший пример того, как один человек изменил поведение огромной корпорации.

Феттель против загрязнения среды

Кажется, пережив кризис в Ferrari, Себастьян Феттель решил, что ему нечего терять. И стал лупить по всем скользким темам. Себ был среди главных сторонников Хэмилтон в акциях против расизма. Он памятно выступил в Венгрии, надев радужную майку в знак борьбы с притеснениями сексуальных меньшинств. Но главной своей темой немец выбрал экологию.

Началось все, вроде бы, с умилительной работы с пчелами на ферме, но Феттель на этом не остановился. Теперь он призывает Ф1 лучше думать над регламентов и производить моторы, пригодные для серийных машин и экологичные одновременно. Себастьян считает, что без этого Ф1 станет бесполезной, и ей надо как можно скорее осваивать зеленые технологии.

«Если же изменений не будет, Формула 1 исчезнет. И поделом», – заявил Себ в недавнем интервью. Вряд ли от четырехкратных чемпионов ждут таких заявлений.

Алонсо против несправедливости

Пока два других ветерана разбираются с общественными проблемами, Фернандо решил навести порядок в самой Ф1. Причем испанец взялся за нее с той стороны, про которую вообще редко говорят – национальное неравенство.

По мнению Алонсо, Ф1 поражена англофилией и любые другие национальности в чемпионате принижаются. Испанец объясняет это тем, что большинство команд базируются в Британии, как и самые авторитетные автоспортивные издания.

В итоге, британским пилотам прощают то, за что других сжирает критика. Но ладно бы дело касалось только медиа. По мнению Алонсо, судьи тоже оценивают гонщиков исходя из их национальностей, и британцев наказывают менее жестко. А то и вовсе не наказывают.

Как отреагирует Ф1?

В спортивном кодексе чемпионата есть пункт, который запрещает гонщикам делать высказывания, которые могут нанести Формуле 1 вред. Понятно, что когда Льюис обвиняет чемпионат в системном расизме, Себ в антиэкологичности, а Нандо в неравенстве, это бьет по репутации. Формально, боссы чемпионата и FIA могли бы пилотов за такие слова наказать. Будь это другие пилоты.

Очевидно, что гонщиков с 13 чемпионскими титулами на троих нельзя просто заткнуть или выгнать из серии. С Хэмилтоном Ф1 согласилась, начав предпринимать какие-то шаги. С Феттелем, на словах, чемпионат тоже согласен и готов перейти на более экологичные моторы. Алонсо пока никто не ответил, но наверняка дойдет и до этого.

Смогут ли три пилота изменить всю систему? Вряд ли. Окажутся ли их голоса важны? Наверняка.