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Старейший спонсор Ферстаппена прекратит сотрудничество с гонщиком

С 2024 года компания Jumbo прекратит поддержку пилота Red Bull Racing, а также национального Гран При в Зандфорте

Каспер Беккинг
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Тучи над сетью супермаркетов Jumbo, владелец которой Фриц ван Эрд поддерживал выступления Макса Ферстаппена с юных лет, начали сгущаться в конце 2022 года. Серьезные финансовые нарушения вынудили ван Эрда уйти со своего поста, а сменившие его менеджеры сразу заявили о сокращении финансирования гоночных программ

Для самого пилота Red Bull на 2023 год сделали исключение, но оно оказалось недолгим. Как стало известно изданию AD, с будущего сезона Jumbo окончательно откажется от поддержки Макса. 

Как объясняется, это сделано для смены имиджа компании и исключения каких-либо ассоциаций с прежним владельцем, который, вдобавок, сам был гонщиком-любителем. 

Новый генеральный директор Тон ван Вен отметил: «Конечно, Макс остается народным героем. Но он выступает на глобальном уровне – а мы хоть и крупный ритейлер, но представлены лишь в Нидерландах и немного в Бельгии.

Ежегодно мы инвестировали в спорт более 20 миллионов евро, но сейчас приходится считать каждый цент. Мы не получаем возврата от тех денег, которые платим Максу. А их можно было бы направить на экологические программы или поддержку здоровья наших клиентов».

Ван Вен добавил, что Ферстаппен и велогоночная команда Jumbo «и так уже выиграли все, что было возможно», так что маркетинговые цели этих проектов можно считать достигнутыми.  

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