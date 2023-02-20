Предыдущая / Технический анализ: как Ferrari компенсировала увеличение клиренса Следующая / Red Bull объявила график работы пилотов на тестах в Бахрейне
Формула 1 Новость

«Станет символом смелости». Вольф решил сделать памятник из Mercedes W13

Глава Mercedes собрался поставить неудачную машину 2022 года на самом видном месте базы в Брэкли

Адам Купер
Автор:
«Станет символом смелости». Вольф решил сделать памятник из Mercedes W13
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Mercedes установила рекорд Ф1, выиграв Кубок конструкторов восемь раз подряд – но эта серия прервалась в сезоне-2022 года. Смена регламента привела к тому, что конструкторам пришлось строить новое шасси – и при его проектировании они еще на ранней стадии допустили принципиальную ошибку. 

Глава команды Тото Вольф по ходу чемпионата говорил, что шасси с индексом W13 в будущем «надо будет спрятать в самой глубокой пещере» под музеем Mercedes в Штутгарте, а Льюис Хэмилтон признавался, что в нее «вселился злой дух», и что он считает дни до расставания с этой машиной. 

На недавней презентации новой модели W14 Вольф рассказал, что решил выставить W13 в общем зале базы в Брэкли, чтобы та служила напоминанием всем сотрудникам. 

«Изначально я планировал, что она будет напоминать всем нам – никогда нельзя почивать на лаврах, – рассказал австриец. – Но затем немного изменил свой подход. Теперь мне кажется, что эта машина станет символом нашей твердости и смелости. 

Мы отважились использовать радикальный дизайн. Рискнули – и потерпели неудачу. 

Но я считаю, что это показывает настрой команды и способность справляться как с успехами, так и с неудачами. Я не хочу, чтобы мы становились консерваторами, я хочу смелых действий и просчитанного риска». 

Вольф добавил, что сезон-2022 многому научил команду: «Мы часто говорили об этом, пока все шло успешно. Мы понимали, что однажды начнутся сложности. Ни в одном спорте не может быть команды, которая выигрывает постоянно.

И такой момент настал в прошлом году. Было сложно. Что-то пошло не так не в отдельной гонке, это затронуло весь чемпионат – как минимум, его первую половину. 

И нам было важно поддерживать собственные стандарты, сохранять мотивацию, никого не обвинять – но продолжать работать сообща и стремиться найти выход. 

Все случившееся показало нашу силу – и важность верного настроя. Надеюсь, это пойдет команде на пользу и позволит расти дальше». 

Читайте также:
Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл, запасной гонщик Мик Шумахер, глава команды и генеральный директор Тото Вольф и Mercedes W14

Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл, запасной гонщик Мик Шумахер, глава команды и генеральный директор Тото Вольф и Mercedes W14

Фото: Mercedes AMG

Тото признался, что и в персональном плане сезон-2022 стало для него очень важным.

«Я смог очень многое узнать о себе самом, – объяснил глава Mercedes. – Внутри команды мы разобрались с тем, как лучше взаимодействовать. 

Вы стараетесь готовить себя к таким ситуациям, но в прошлом году нам пришлось действительно сложно. Мы выступали ниже ожидаемого уровня не в двух-трех гонках, а половину чемпионата. 

Мы прошли через противоречивые эмоции, проводили неплохую гонку, а следующая за ней оказывалась просто ужасной. Было сложно что-то делать со своими ожиданиями. 

Думаю, я стал лучше как менеджер. А внутри коллектива мы многое узнали друг о друге. И сможем сохранить эту силу».

Джордж Расселл принес Mercedes победу на бразильском Гран При, прервав успешную серию гонщиков Red Bull из девяти выигранных гонок.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Технический анализ: как Ferrari компенсировала увеличение клиренса

Red Bull объявила график работы пилотов на тестах в Бахрейне
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Из команды Aston Martin ушел бывший технический директор

Из команды Aston Martin ушел бывший технический директор

Формула 1

Из команды Aston Martin ушел бывший технический директор Из команды Aston Martin ушел бывший технический директор

Ferrari назвала главное отличие SF-23 от прошлогодней машины

Ferrari назвала главное отличие SF-23 от прошлогодней машины

Формула 1
Презентация Ferrari

Ferrari назвала главное отличие SF-23 от прошлогодней машины Ferrari назвала главное отличие SF-23 от прошлогодней машины

Пиастри рассказал о главном совете, который дал ему Уэббер

Пиастри рассказал о главном совете, который дал ему Уэббер

Формула 1

Пиастри рассказал о главном совете, который дал ему Уэббер Пиастри рассказал о главном совете, который дал ему Уэббер

Больше от
Тото Вольф
Mercedes сохранила машине W14 мини-понтоны. Но скоро переделает их

Mercedes сохранила машине W14 мини-понтоны. Но скоро переделает их

Формула 1
Презентация Mercedes

Mercedes сохранила машине W14 мини-понтоны. Но скоро переделает их Mercedes сохранила машине W14 мини-понтоны. Но скоро переделает их

Mercedes и Хэмилтон начали переговоры о новом контракте

Mercedes и Хэмилтон начали переговоры о новом контракте

Формула 1
Презентация Mercedes

Mercedes и Хэмилтон начали переговоры о новом контракте Mercedes и Хэмилтон начали переговоры о новом контракте

Mercedes показала W14. Она черная

Mercedes показала W14. Она черная

Формула 1
Презентация Mercedes

Mercedes показала W14. Она черная Mercedes показала W14. Она черная

Mercedes Больше от
Mercedes
Главный инженер Mercedes: Мы еще пожалеем, что отпустили де Вриса

Главный инженер Mercedes: Мы еще пожалеем, что отпустили де Вриса

Формула 1

Главный инженер Mercedes: Мы еще пожалеем, что отпустили де Вриса Главный инженер Mercedes: Мы еще пожалеем, что отпустили де Вриса

Убрать краску ради скорости. Как Mercedes повторила историю вековой давности

Убрать краску ради скорости. Как Mercedes повторила историю вековой давности

Формула 1

Убрать краску ради скорости. Как Mercedes повторила историю вековой давности Убрать краску ради скорости. Как Mercedes повторила историю вековой давности

Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14

Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14

Формула 1
Презентация Mercedes

Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14 Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14

Самое важное:

Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1

Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1

Формула 1

Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1 Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1

Эксперт: Red Bull растеряла популярность у британских болельщиков

Эксперт: Red Bull растеряла популярность у британских болельщиков

Формула 1

Эксперт: Red Bull растеряла популярность у британских болельщиков Эксперт: Red Bull растеряла популярность у британских болельщиков

У McLaren появились два новых запасных пилота. Вновь из другой команды

У McLaren появились два новых запасных пилота. Вновь из другой команды

Формула 1

У McLaren появились два новых запасных пилота. Вновь из другой команды У McLaren появились два новых запасных пилота. Вновь из другой команды

Honda: К нам уже обратились представители нескольких команд

Honda: К нам уже обратились представители нескольких команд

Формула 1

Honda: К нам уже обратились представители нескольких команд Honda: К нам уже обратились представители нескольких команд

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.