«Станет символом смелости». Вольф решил сделать памятник из Mercedes W13

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Команда Mercedes установила рекорд Ф1, выиграв Кубок конструкторов восемь раз подряд – но эта серия прервалась в сезоне-2022 года. Смена регламента привела к тому, что конструкторам пришлось строить новое шасси – и при его проектировании они еще на ранней стадии допустили принципиальную ошибку.

Глава команды Тото Вольф по ходу чемпионата говорил, что шасси с индексом W13 в будущем «надо будет спрятать в самой глубокой пещере» под музеем Mercedes в Штутгарте, а Льюис Хэмилтон признавался, что в нее «вселился злой дух», и что он считает дни до расставания с этой машиной.

На недавней презентации новой модели W14 Вольф рассказал, что решил выставить W13 в общем зале базы в Брэкли, чтобы та служила напоминанием всем сотрудникам.

«Изначально я планировал, что она будет напоминать всем нам – никогда нельзя почивать на лаврах, – рассказал австриец. – Но затем немного изменил свой подход. Теперь мне кажется, что эта машина станет символом нашей твердости и смелости.

Мы отважились использовать радикальный дизайн. Рискнули – и потерпели неудачу.

Но я считаю, что это показывает настрой команды и способность справляться как с успехами, так и с неудачами. Я не хочу, чтобы мы становились консерваторами, я хочу смелых действий и просчитанного риска».

Вольф добавил, что сезон-2022 многому научил команду: «Мы часто говорили об этом, пока все шло успешно. Мы понимали, что однажды начнутся сложности. Ни в одном спорте не может быть команды, которая выигрывает постоянно.

И такой момент настал в прошлом году. Было сложно. Что-то пошло не так не в отдельной гонке, это затронуло весь чемпионат – как минимум, его первую половину.

И нам было важно поддерживать собственные стандарты, сохранять мотивацию, никого не обвинять – но продолжать работать сообща и стремиться найти выход.

Все случившееся показало нашу силу – и важность верного настроя. Надеюсь, это пойдет команде на пользу и позволит расти дальше».

Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл, запасной гонщик Мик Шумахер, глава команды и генеральный директор Тото Вольф и Mercedes W14 Фото: Mercedes AMG

Тото признался, что и в персональном плане сезон-2022 стало для него очень важным.

«Я смог очень многое узнать о себе самом, – объяснил глава Mercedes. – Внутри команды мы разобрались с тем, как лучше взаимодействовать.

Вы стараетесь готовить себя к таким ситуациям, но в прошлом году нам пришлось действительно сложно. Мы выступали ниже ожидаемого уровня не в двух-трех гонках, а половину чемпионата.

Мы прошли через противоречивые эмоции, проводили неплохую гонку, а следующая за ней оказывалась просто ужасной. Было сложно что-то делать со своими ожиданиями.

Думаю, я стал лучше как менеджер. А внутри коллектива мы многое узнали друг о друге. И сможем сохранить эту силу».

Джордж Расселл принес Mercedes победу на бразильском Гран При, прервав успешную серию гонщиков Red Bull из девяти выигранных гонок.